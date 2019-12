Roman Josi a inscrit son onzième but de la saison dans la nuit de jeudi à vendredi alors que dix matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Le défenseur bernois des Nashville Predators, battus à Ottawa (5-4 ap), a transpercé la ligne défensive des Senators avant de réaliser une feinte sublime et de déjouer la vigilance de Marcus Hogberg à la 54e minute pour signer le 4-4.

Le chef-d’œuvre du capitaine a permis à l’équipe du Tennessee de sauver un point contre la surprenante formation de la capitale canadienne, qui a tranché le débat dans le temps supplémentaire grâce à un Anthony Duclair en feu.

L’arrière bernois Yannick Weber a été retranché de l’alignement des Preds par l’entraîneur Peter Laviolette.

Kane, 4 points

Les quatre autres Suisses en uniforme n’ont pas embelli leur fiche personnelle. Le défenseur zurichois Dean Kukan (20’08 de temps de jeu, différentiel de -1) a savouré une victoire avec les Columbus Blue Jackets contre les Los Angeles Kings (3-2 ap).

L’ailier grison Nino Niederreiter (14’19, 0) a vécu des émotions identiques à Denver, où les Carolina Hurricanes ont battu le Colorado Avalanche (1-3) en s’inscrivant trois fois au pointage dans les trois dernières minutes.

L’arrière zougois Luca Sbisa (22’25, -1) a été confronté à la défaite avec les Winnipeg Jets face aux Chicago Blackhawks (1-4). L’ex-Biennois Patrick Kane a amassé quatre points, dont un but, alors que l’ex-Léventin Dominik Kubalik a allumé une neuvième fois la lampe depuis le début de la campagne.

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala (10’05, -2) a connu une partie difficile à Glendale où le Minnesota Wild a eu le meilleur sur les Arizona Coyotes (5-8).

Quant au Canadien de Montréal, il a enregistré un cinquième gain sur ses six dernières sorties. Menés 2-0 après 20 minutes, les Habs se sont imposés 3-4 à Calgary. Le joueur de centre Max Domi a tranché le débat dans dans la prolongation.

Max Domi était tout feu, tout FLAMME après avoir marqué le but gagnant à 3 contre 3! ????



Max Domi was FIRED up after scoring tonight's 3-on-3 winner!