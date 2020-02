Peut-on être romand et ne pas soutenir le HC Ajoie dimanche en finale de la Coupe de Suisse? Oui, car le HC Davos, qui dispute sa deuxième finale de la Coupe de Suisse, possède un grand nombre de supporters à travers tout le pays, et notamment en Suisse romande.

Le prestige du club grison, recordman du nombre de titres de champions de Suisse, mais surtout son aura liée à la mythique Coupe Spengler, font du HCD l’un des clubs les plus appréciés du pays auprès de nombreux supporters. Les Jaune et Bleu possèdent même un fan’s club en Romandie, le «Westschweizerfans 08» fondé en 2008 par un groupe de passionné.

Une passion née devant la TV

Son responsable détaille la passion d’une frange de Romands pour le club de la station grisonne, même si un seul joueur francophone patine actuellement dans les rangs du finaliste : le Neuchâtelois Félicien Du Bois, originaire des Ponts-de-Martel. «Ma passion pour le HC Davos remonte à ma jeunesse, lorsque je regardais chaque hiver la Coupe Spengler à la TV. C’était dans les années 90», explique Michaël, un Vaudois à l’origine de la fondation du fan’s club romand du HCD.

«Enfant, j’allais parfois voir jouer le LHC, mais j’ai très vite croché pour le HCD et cette passion ne m’a plus quittée. Pour la plupart d’entre nous, c’est au travers de la Coupe Spengler que nous avons développé une véritable passion pour ce club.» Ils sont actuellement une quinzaine à partager leur engouement pour le HCD depuis la Suisse romande, principalement du canton de Vaud et Fribourg.

Y a des fois où 7h de voyage font plaisir ???? #MerciJungs pic.twitter.com/wffH55uDfR — Westschweizerfans 08 (@WSF08HCD) December 7, 2019

Forcément, suivre les matches du HCD depuis la partie francophone du pays implique de très longs déplacements lorsque l'équipe davosienne joue à domicile. «Le weekend, je vais toujours voir les matches à Davos. La semaine, c’est parfois très compliqué d’aller jusqu’aux Grisons pour la plupart d’entre nous, reconnaît Michaël. Il m’est parfois arrivé d'y aller tout seul. Mais nous avons suffisamment d'occasions d'aller soutenir l'équipe lorsqu'elle évolue à l'extérieur sur les autres patinoires du pays plus proches de chez nous.»

Le coup de fil de Wohlwend

Peu importe, les fans «Welsches» sont toujours les bienvenus dans la station grisonne et bénéficient aussi de la reconnaissance des dirigeants. «Après la dernière Coupe Spengler qui ne s’était pas bien déroulée pour le HCD, j’ai même reçu un appel du coach Christian Wohlwend. D’abord, j’ai pensé que c’était une farce, je n’arrivais pas à y croire. Il tenait à s’excuser personnellement auprès de tous les responsables des fan’s club du club. Passer un moment au téléphone avec lui, c’était vraiment inoubliable! J'ai trouvé ce geste très sympa.»

Immense respect Boss ???????????????????????? HCD ???????? https://t.co/YTO5kdXrdt — Westschweizerfans 08 (@WSF08HCD) December 31, 2019

Dimanche en finale de la Coupe face au HC Ajoie, les fans du club grison seront en infériorité numérique à la Vaudoise aréna, dont 7400 des 9600 places seront occupées par des supporters jurassiens. «Ce sera une grande fête car les deux clubs n’ont aucune rivalité. Ajoie sera un adversaire coriace, mais le HCD va s’imposer 4-2», prédit Michaël. «L'idéal serait que le HCD marque un ou deux buts rapidement, histoire de calmer un peu l'enthousiasme des fans jurassiens qui seront forcément très bruyants», rigole Michaël.