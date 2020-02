David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Le défenseur fribourgeois est en passe d’écrire son «Miracle de la Glace». Même s’ils n’ont pas engrangé de point lors de la dernière semaine, les Gatinois figurent parmi les 16 équipes qualifiées pour les séries, une réalité qui semblait bien illusoire en décembre. Le futur joueur de FR Gottéron a une nouvelle fois démontré l’immensité de son leadership lors des deux duels perdus contre l’Océanic de Rimouski. Face à Alexis Lafrenière (le futur premier choix du repêchage 2020) et ses coéquipiers, le Suisse a été décoré à une reprise de la première étoile et a été crédité d’un but et d’une mention d’aide. Simplement remarquable.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Vivement le printemps pour l’ex-Biennois qui a hâte de recharger les batteries en vue de la prochaine saison. Même s’il tourbillonne dans une spirale interminable de défaites depuis le début de saison, le Romand présente les meilleures statistiques parmi les défenseurs recrues. Il s’agit d’une maigre consolation mais, malgré l’absence de résultats comptables positifs, il peut déjà être déjà fier de son travail et son acharnement dans un contexte défavorable.

Gaétan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

Bien que blanchi de la feuille de pointage lors des deux dernières rencontres, l’ex-junior de FR Gottéron a conservé un différentiel neutre. Après 43 rencontres, il présente une fiche de 17 points et un plus-minus positif (+1). Fait important aux yeux de son personnel d’entraîneurs: il est le joueur le plus régulier et le plus constant de sa formation et est devenu une belle option dans la gestion défensive des matches. Très précieux à l’approche des séries.

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois a été confronté à la réalité climatique. Un violente tempête a empêché la tenue du match contre les Mooseheads d’Halifax, partie dont il devait être le gardien partant. Alors qu’il partage le filet avec son concurrent, il a assisté à la victoire contre le Titan de l’Acadie-Bathurst depuis le banc.

Théo Rochette

17 ans, Remparts de Québec, centre

L’ex-junior du Lausanne HC rend la monnaie à son coach Patrick Roy qui le voulait absolument dans son alignement à la date limite des transaction. Lors de la rencontre contre Cap Breton (3-0), où il a obtenu un gros trempes du jeu au centre du premier trio, il a été crédité d’un assist. Deux jours plus tard, face à Moncton, il a inscrit un but et remporté 50% des mises au jeu.