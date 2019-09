Ce ne sont encore que des petits mots, mais ils pourraient avoir de grandes conséquences. Dans la semaine, une interview d’Uccio Salucci, l’ombre de Valentino Rossi, a lancé le débat: «Comme je suis toujours avec lui, je connais exactement les projets de Valentino quant à son futur. Alors, laissez-moi rire quand j’entends parler d’une retraite anticipée. La Yamaha 2020 sera une très bonne moto, on va s’en rendre compte dès les tests de Valencia...» On pensait bien que le préféré des foules irait au bout de son contrat de deux ans, la question, désormais, c’est de savoir s’il ne serait pas tenté d’insister une année supplémentaire, voire deux: «Si je me sens encore compétitif, pourquoi pas?», sourit Rossi. Qui a signé le quatrième chrono du jour, juste derrière Marquez. Précision: les quatre Yamaha M1 figurent dans le top 5!

LÜTHI N’AIME PAS CE QU’IL VIT

«Être régulier, c’est bien, mais être régulièrement trop lent, c’est très ennuyeux. Bien sûr que les écarts sont minimes et que nous n’en sommes qu’à la première journée d’essais libres. Le problème, c’est que même si j’étais neuvième plutôt que treizième, je ne serais pas plus rassuré: nous n’arrivons pas à trouver la balance qui me permette d’avoir un contrôle suffisant de la moto. Quand on progresse un peu de l’avant, on péjore immédiatement l’arrière. Nous savons où se trouve le mal, à nous de trouver le bon remède pour samedi»: Thomas Lüthi termine la journée à 5 dixièmes des meilleurs, les Espagnols Augusto Fernandez et Alex Marquez. Précision: le manque de grip est réel à Misano. Pour preuve, les chronos: le meilleur temps du jour de Fernandez se situe à 1,6 seconde du temps record absolu Moto2 signé en 2015 par Johann Zarco.

AEGERTER: 24E... À MOINS D’UNE SECONDE!

Terminer la journée à moins d’une seconde de la pole provisoire, c’est bien pour un projet nouveau. «Mais se retrouver, avec ce chrono, en 24e position, il y a de quoi être très déçu. Je suis à la limite partout, impossible de m’approcher du top 15», confie Dominique Aegerter. Dont le manager Oliver Imfeld continue ses négociations avec le patron du team Forward MV-Agusta, Giovanni Cuzari: «J’ai confiance, même si rien ne devrait être définitivement réglé ce week-end», explique le manager.

RAFFIN EN DEUXIÈME LIGNE, DUPASQUIER ONZIÈME

Deux courses sont déjà au programme de la journée de samedi. Après les qualifications Moto2, on retrouvera Jesko Raffin et ses compagnons – dont l’Espagnole Maria Herrera – de la MotoE. Jesko a signé le quatrième chrono de qualifications, marquées par les chutes du leader du championnat, le Français Mike Di Meglio, et celle du vainqueur du Sachsenring, le Finlandais Niki Tuuli. Une heure après la MotoE, ce seront au tour des jeunes loups de la Rookies Cup de prendre la piste; le Fribourgeois Jason Dupasquier, dont on attend d’un jour à l’autre l’officialisation de son passage en mondial Moto3 l’an prochain, a signé le 11e temps des essais (quatrième ligne).

SI CE N’EST TOI, C’EST DONC TON FRÈRE

L’histoire vaut la peine d’être contée: vendredi matin, lors de la première séance d’essais libres Moto3, le Turc Can Öncu (à g.), qui avait écrit l’histoire à Valence en novembre dernier en remportant le premier GP auquel il avait participé, n’a pas pu éviter une chute, avec conséquences: fracture de la clavicule gauche. L’après-midi, pour la seconde séance du jour, le team Red Bull KTM Ajo a juste troqué le No 61 pour le 53 et changé l’initial du pilote: Deniz Öncu (à dr.), jumeau de Can, finira le week-end à la place de son frangin.