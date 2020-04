Hallenstadion de Coire , 1220 spectateurs. Arbitre: M. Roland Stalder Buts: 17e Richards (Brasey, Fedulov, à 5 c 4) 0-1, 32 Schocher (Ançay) 0-2, 45e Fedulov (Lindberg, Bozon) 0-3, 53e Lindberg (Bozon, Fedulov/à 5 contre 4) 0-4. Coire: Stephan; Strömberg, Geyer; Haueter, Fröhlicher; Stoffel, Zehnder; Schneller, Meier, Witehall; Rieder, Bächler, Roth; Beccarelli, Tschuor, Peer; Krüger, Simeon. GE Servette: Streit; Richards, Brasey; Leibzig, Kessler; Voisard, Gull; Studer; Bozon, Fedulov, Lindberg; Lapointe, Antisin, Leimgruber; Ançay, Fischer, Schocher; Benoît, Reymond, Signorell; Savary. Pénalités: 7 x 2' plus 1 x 10' (Meier) contre Coire, 4 x 2' contre Genève-Servette. Notes: Ge/Servette sans Schaller et Schafer (blessés) et Chiriaev (étranger surnuméraire), Coire sans Gahn et Bizzozero (blessés) et Wittmann (malade). Fedulov rate un penalty (32e).

Le matin même, au moment d’empiler les gros sacs des joueurs dans la soute du bus, tout avait été bien organisé. L’entourage du club des Vernets avait ajouté une caisse où l’on trouvait les cigares, du champagne et de la bière. C’est ce qu’on l’embarque avec soi quand on va chercher un titre ou une promotion à l’extérieur de sa patinoire. Au cas où cela se passerait comme prévu. Cela faisait vingt-sept ans que GE Servette attendait ce moment-là, un bail, une éternité...

Il ne restait en effet plus qu’un match à jouer, un barrage le soir-même à Coire, dans l’antre du cancre de LNA, pour des Aigles qui restaient sur treize victoires d’affilée lors des play-off de LNB. Celui-là, si important, il ne fallait surtout pas le rater, rester concentrés, unis, solidaires jusqu’au bout. Les «rapaces», qui avaient tournoyé autour de leurs proies pendant toute la saison, n’étaient plus qu’à soixante minutes voire un peu plus du festin, de cette ascension qui leur tendait les bras tellement leur domination avait été écrasante, si impressionnante. C’était un 4 avril, un jeudi, il y a dix huit ans déjà...

Dans ce Petit Hallenstadion des Grisons, qui avait accueilli 1220 spectateurs, dix-sept minutes auront suffi aux Grenat pour s’ouvrir le chemin de la gloire. C’est Todd Richards, en power-play, qui a inscrit le premier des quatre buts genevois. «Si nous menons au score après le premier tiers, nous n’aurons aucun problème», avait prédit Chris McSorley la veille. Le druide ontarien, débarqué en début d’exercice de Londres pour réussir cette mission, avait vu juste. Au final, ce sera 4 à 0 avec trois autres réussites signées Schocher, Fedulov et Lindberg. Et, en prime, un blanchissage pour Flavio Streit, impeccable dans la cage.

En face, devant les filets grisons, le jeune... Tobias Stephan (18 ans) n’a pu que tirer sa révérence à un adversaire plus fort, dont l’équipe avait été construite pour vivre cette montée en LNA. A l'exception d'un début d'exercice difficile où les Grenat ont découvert une nouvelle façon de travailler, cette véritable machine à gagner qui ne s’est enrayée que cinq fois durant l’hiver ne pouvait pas connaître l’échec ce soir-là. Il était 21 h 18 quand la tonne de pression s’est alors délestée des épaules de ces guerriers, soulagés, si heureux. «Depuis 1999, soit l’année du titre remporté avec Lugano, je n’avais plus terminé une saison avec le sourire», savourait alors Patrice Brasey dans le vestiaire, au milieu de joueurs qui ont eu de la peine à enlever leurs patins.

Une cravate fétiche

Pour cette grande occasion, Chris McSorley avait sorti la cravate fétiche noire et blanche porte-bonheur de son père. L’entraîneur qui allait devenir par la suite directeur sportif et co-propriétaire, va finir par fumer le cigare au milieu de tous les autres héros de cette promotion après avoir été arrosé par Misko Antisin. Dans cet endroit où, quelques minutes plus tôt, les coaches avaient rappelé que c’était le moment de poser la cerise sur le gâteau, le champagne et la bière allaient couler à flots, tandis que les chants de «On est en Ligue A» avaient été repris en chœur par les 700 spectateurs genevois qui avaient effectué cet interminable déplacement dans les Grisons.

Chris McSorley avait sorti la cravate fétiche noire et blanche porte-bonheur de son père. Image: Eric Lafargue.

«Je ne me souvenais pas que ce match avait eu lieu le 4 avril, mais que j’avais inscrit le troisième but, oui, c’était de la folie dans cette petite patinoire, se souvient Igor Fedulov, l’un des grands artisans de cette année-là, qui avait débarqué de Lugano pour vivre cette aventure. Il y avait des tambours, des trompettes et beaucoup de monde dehors qui nous attendaient. C’était le début d’une belle histoire avec le club.» Aujourd’hui, le prince Igor des Vernets, qui a porté durant neuf saisons le tricot grenat, a son maillot 28 retiré pour l’éternité dans la patinoire.

Le retour dans la cité de Calvin avait alors été très animé dans un car qui avait pris des allures de La Croisière s’amuse. L'ex-Tsar de Traktor Chelyabinsk, devenu adjoint des Juniors élites grenats et coach de la deuxième équipe des Aigles, se rappelle aussi de la fête qui a suivi deux jours plus tard à Genève. Il y avait plus de trois mille inconditionnels au milieu de la patinoire, tous fiers à plus d’un titre d’une équipe dont le capitaine s’appelait Philippe Bozon.

Un groupe talentueux

«Cette promotion était notre objectif et on était préparé à ça, se remémore le Français. Nous avions un groupe talentueux, très ambitieux, avec lequel nous n’avions perdu que peu de matches durant la saison.»

L’attaquant, qui avait été prêté par Lugano, n’a pas oublié ce grand moment. «Je me rappelle bien sûr de cette communion avec les fans qui avaient effectué le déplacement à Coire, dans une patinoire qui n’était pas la plus accueillante du pays, se marre celui qui est aujourd’hui le sélectionneur tricolore. La joie dans le vestiaires, mais aussi ensuite le samedi sur notre glace, restent en effet inoubliables. C’était le début d’une belle histoire à Genève où le hockey a pris un engouement important année après année.»

Igor Fedulov (à g.) et Philippe Bozon (à dr.) ont été deux des grands artisans du retour de GE Servette parmi l'élite. Image: Eric Lafargue.

Le Boz', comme on l’appelle, a tout donné pour ce club, son club, de la tête aux pieds. «Je ne pourrai jamais oublier cette période avec ce maillot servettien. Que ce soit comme joueur ou après ma carrière comme entraîneur, chaque fois que je reviens aux Vernets, c’est particulier. C’est une partie importante de ma vie.»

Comme celle de Chris McSorley qui est toujours là, dix-huit ans après, dans un costume de directeur sportif. Il se sent si bien à Genève, où il commence enfin à parler français. Et pourtant, trois jours après cette promotion, sur le plateau de Dimanche Sport, il avait promis ce soir-là à Marie-Laure Viola qu’il devait vite apprendre la langue de Molière, conscient qu’il entraînait mieux qu’il ne parlait. S’il n’a pas totalement tenu a ses promesses, depuis ce 4 avril 2002, on pardonne tout à Jésus Chris...

Christian Maillard