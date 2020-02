Alex Ovechkin a marqué deux nouveaux buts lors de la victoire vendredi de Washington sur la glace d'Ottawa (5-3), portant son total en carrière à 695 goals en saison régulière, soit un de plus désormais que Mark Messier. Sur les cinq dernières parties des Capitals, le Russe de 34 ans a enfilé 11 buts, doublant lors de cette série Teemu Selanne, Mario Lemieux et Steve Yzerman au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Mike Gartner est le prochain sur sa liste.

Career goal No. 695 for Alex Ovechkin (@ovi8).



He now has sole possession of 8th on the all-time goals list, passing Mark Messier. pic.twitter.com/kptvKJXfsT — NHL (@NHL) February 1, 2020

???? OVECHKIN GOAL ALERT ????



Make that 694 career goals for Alex Ovechkin (@ovi8), tying Mark Messier for 8th on the all-time goals list. pic.twitter.com/YyK32JQFgL — NHL (@NHL) February 1, 2020

???? goals in 5?? games and 6??9??4?? in @ovi8’s career ????



Ovechkin scored his 694th regular-season goal to move into a tie with Mark Messier (694) for eighth place on the League’s all-time list. #NHLStats pic.twitter.com/219ulSEnwA — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2020

Côté helvétique, le défenseur Jonas Siegenthaler a rendu un bilan de +1 en 13 minutes lors de cette 35e victoire - pour 12 défaites - de Washington, qui caracole en tête du classement de NHL. Edmonton s'est imposé face à Saint-Louis (4-2) avec un Gaëtan Haas qui n'a pas marqué de point en 8'30 sur la glace. Surnuméraire pour la première fois, Nino Niederreiter a lui vu des tribunes la défaite de son équipe, Carolina, contre Vegas (4-3).

JSa