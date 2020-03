L'annonce d'interrompre tous les championnats de National League, Swiss League, MySports League, le championnat féminin, les compétitions juniors et toutes les ligues mineures aura des conséquences qui seront discutées vendredi lors d'une nouvelle assemblée extraordinaire. Deux questions majeures y seront discutées: «Y aura-t-il un champion?», «Y aura-t-il des promus et des relégués?» et «Qu'en est-il du HC Valais Martigny?» On tente d'y voir plus clair.

Y aura-t-il un champion?

La dernière fois que le titre n'a pas été décerné, c'était en 1940 lors de la seconde guerre mondiale. De l'histoire du championnat créé en 1909, il n'y a eu que trois saisons sans champions: 1914, 1915 et 1940. A chaque fois, les conflits mondiaux étaient à l'origine d'une telle décision. Cette année, une tendance assez claire se dessine: il paraît peu probable qu'un champion soit couronné. Si tel devait être le cas, Zurich, vainqueur de la saison régulière, serait sacré. Mais selon les premières indiscrétions cette éventualité est balayée en touche. On se dirige vers une saison sans champion.

Y aura-t-il des promus et des relégués?

Là aussi, aucune décision n'a été prise. Toutefois une tendance se dessine également: le statu quo. «Il y a déjà eu une prise de température, nous explique-t-on sous couvert de l'anonymat. Il y a une large majorité de clubs qui sont favorables au fait qu'il n'y ait aucune promotion ou relégation. Mais cela peut encore évoluer d'ici vendredi au gré des alliances.» Concrètement, deux clubs de Swiss League seraient lésés dans un tel cas: Kloten et Viège. Les deux formations avaient pour ambition de monter en National League.

Qu'en est-il du HC Valais Martigny?

Au troisième échelon du hockey national, un autre club tire la gueule: le HC Valais Chablais. Engagés en finale du championnat de MySports League face à Bâle, les Valaisans avaient pour ambition de monter en Swiss League. Vainqueurs de la saison régulière, les joueurs du Forum semblaient avoir un chemin tout tracé vers la seconde division. Vont-ils voir leur ascension être bloquée par la décision d'interrompre tous les championnats? La réponse est moins claire que pour les deux autres questions. Il semble en effet que la situation précaire des Ticino Rockets change passablement la donne. Le club de Biasca est actuellement en difficulté et pourrait voir son avenir être menacé. De cette situation va également dépendre l'avenir du HC Valais Martigny.

Il y a fort à parier que nous en saurons davantage vendredi après-midi. Patience, donc.