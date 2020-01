Les deux Suisses engagés en NHL dans la nuit de vendredi à samedi ont déchanté.

Au Bell MTS Place, les Winnipeg Jets ont subi une dégelée devant le Tampa Bay Lightning (1-7), dans un monologue au cours duquel le joueur de centre ontarien Anthony Cirelli a réussi un tour du chapeau. Aligné durant 14’27'' par l’entraîneur Paul Maurice, le défenseur zougois Luca Sbisa a vécu un cauchemar. En plus d’avoir rendu une carte de -4, il a été atteint au visage par un puck.

#GoJetsGo Luca Sbisa gets a puck in the face. ???? @TSN_Sports pic.twitter.com/CXfDt9TtNu

Après un premier tiers de saison poussif, l’équipe floridienne est redevenue une formation dominante et pointe aujourd’hui au deuxième rang de la Division Atlantique avec une collecte de 62 points en 48 sorties. Elle n’accuse que six unités de retard sur les Boston Bruins avec un match en main.

Au PNC Arena, les Carolina Hurricanes se sont inclinés en prolongation contre les Anaheim Ducks (1-2). L’ailier grison Nino Niederreiter n’a pas laissé de trace sur la feuille des compteurs dans une troisième partie consécutive.

Le troisième duel au programme a souri aux Pittsburgh Penguins qui ont tranché le débat dans le temps supplémentaire au Little Caesars Arena de Detroit (1-2). Le but de la victoire a été attribué à Sidney Crosby.

Sidney Crosby's OT winner against the Red Wings is his sixth point since he returned from injury on Tuesday.pic.twitter.com/ikVA7tmUMW