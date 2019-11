Six joueurs suisses ont été alignés dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'occasion des treize matches de NHL qui étaient au programme.

Deux Helvètes étaient face à face à San Jose. Et c'est Luca Sbisa (Winnipeg) qui est reparti avec le sourire, puisque les Jets ont battu les Sharks 5-1 . Le défenseur, qui a patiné 18059'', s'est fait l'auteur de l'assist sur le 2-1. Face à lui, Timo Meier est resté muet pendant ses 20'14'' de jeu, malgré six tirs au but tentés.

Autre Suisse à rigoler, le défenseur de Washington Jonas Siegentahler, qui a signé deux assists à l'occasion de la victoire des Capitals face aux Florida Panthers (4-3). Siegenthaler, qui a patiné pendant 15'21'', a terminé avec un différentiel de +2.

Roman Josi (Nashville) a également été crédité de deux assists. Mais ses Predators se sont inclinés à domicile face aux Vegas Golden Knights, vainqueurs 4-3 après prolongation. À noter que la franchise du Nevada a égalisé après 59'59'' de jeu par Pacioretty, avant d'inscrire le but de la victoire après 1'52'' de prolongation par Stastny.

Derniers Suisses alignés, l'attaquant Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes) et le défenseur Dean Kukan (Columbus Blue Jackets) ont terminé leur match sur un bilan neutre. Kukan et l'Avalanche ont battu Edmonton (4-1), alors que Niederreiter et Carolina se sont inclinés à New York face aux Rangers (2-3).

NHL. Les résultats de mercredi: Buffalo - Calgary 3-2 ap. Ottawa - Boston 1-2. Detroit - Toronto 0-6. Tampa Bay - Saint-Louis 3-4. New York Rangers - Carolina 3-2. Pittsburgh - Vancouver 8-6. Washington - Florida 4-3. Columbus - Philadelphie 2-3. Nashville - Las Vegas 3-4 ap. Arizona - Anaheim 4-3 tab. Colorado - Edmonton 4-1. Los Angeles Kings - New York Islanders 4-1. San Jose - Winnipeg 1-5.