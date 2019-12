Un match de la Ontario Hockey League (OHL) a été arrêté après un grave accident dans la nuit de jeudi à vendredi.

A Saint Catharines, lors d’un duel contre les London Knights, le gardien des Niagara IceDogs a subi une coupure à une jambe après une collision accidentelle avec un adversaire.

Nos pensées vont au gardien des IceDogs de Niagara, #Tucker #Tynan, envoyons-lui des ondes positives. La partie vient tout juste d'être annulée après que le gardien, a été coupé profondément à une jambe dans une collision avec un joueur des Knights de London.

Tucker Tynan (17 ans) est resté étendu sur la glace dans une mare de sang pendant une dizaine de minutes, le temps d’être manipulé avec précaution par les secouristes.

My thoughts are with Niagara IceDogs goalie Tucker Tynan right now. Praying for a full recovery for him. Just terrible seeing someone get injured like that ???? He's been such a warrior in net for us. Game has been postponed.

L’état de la glace à proximité de la zone des buts démontre que la coupure subie par le gardien est profonde.

1/3:

Something you never want to see, @OHLIceDogs G Tucker Tynan appears to have been cut by a skate by a London player in the crease. He was quickly attended to by medical staff who stopped the bleeding and got him onto a stretcher.

Le portier a été transporté à l’hôpital où il a immédiatement été opéré. Selon les informations diffusées par son club, l’intervention chirurgicale s’est bien déroulée et Tynan se trouve dans un état stable.

Tucker's surgery was a success. He is stable and safe in hospital.

The road to recovery begins.



The road to recovery begins. — Niagara IceDogs (@OHLIceDogs) December 13, 2019

Originaire de Chicago, Tynan dispute sa première saison en OHL, l’une des trois ligues juniors du Canada. Avant cet accident, il avait gardé à 23 reprises le filet des IceDogs et compilé une statistique de 91% d’arrêts.