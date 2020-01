En début de saison, il aurait fallu être fortement culotté pour miser sur la première place de GE Servette le 10 janvier. De même, voir Berne lutter autour de la barre en 2020 a quelque chose de surprenant. C’est pourtant dans ce contexte inattendu que les deux formations vont s'affronter dans une double confrontation, à Genève ce vendredi soir (19h45) et samedi dans la capitale (19h45).

Le chef de meute des Ours, Tristan Schwerey, est revenu sur le début de saison grenat et sur les changements qui ont eu lieu aux Vernets. Avec beaucoup de respect.

Tristan Scherwey, vous affrontez deux fois le leader genevois en deux jours. Personne ne s’attendait à voir Genève si haut, non?

Non, je ne pense pas que l’on puisse dire cela de cette manière. Les gens doivent doucement prendre conscience que ce n’est plus le même championnat qu’il y a cinq ou six ans. Toutes les équipes se sont développées et tout peut tourner assez vite dans une saison. En bien comme en mal. A Genève, l’entraîneur fait un sacré boulot et le mix entre jeunes, leaders et étrangers est vraiment excellent. Ils méritent d’être à la première place et ce sera à nous de les challenger. Pas l’inverse.

Y a-t-il une différence entre affronter le GE Servette 2019-2020 ou les formations genevoises de années précédentes?

Difficile à dire. C’est un peu plus tactique quand même. Il s’agit peut-être là de la plus grande différence que je constate lorsque je joue contre cette équipe.

Les dirigeants ont fait un pari en misant sur leur propre relève. Comment analysez-vous ce choix?

Je trouve que ce qu’ils réalisent est vraiment incroyable. De mon point de vue, ce n’est que du positif pour le club d’avoir cette politique. Mais pas seulement. C’est également positif pour le hockey suisse. Cela me rappelle ma propre carrière. J’ai aussi été dans la position du petit jeune qui doit essayer de se faire sa place. Lorsque j’avais 18 ans et que j’avais la chance de pouvoir jouer en LNA. D’un côté, c’était une immense fierté, mais d’un autre, j’étais très reconnaissant de la confiance que l’on me donnait en m’envoyant sur la glace. Dans ce cas, tu as envie de donner quelque chose en retour à ton club et à ton entraîneur. Je pense que tous ces joueurs moins expérimentés font un excellent travail. Ils sont jeunes, oui. Mais ils ont surtout de grandes qualités. Chaque individualité est à cette place pour une raison bien précise. En tant qu’adversaire, c’est quelque chose que tu te dois de respecter.

Berne vient de perdre à nouveau deux fois de suite. Est-ce difficile d’affronter le leader dans ces conditions?

Tu sais que tu vas jouer contre une équipe très en confiance. Mais c’est à nous de montrer que si nous voulons être en play-off, nous devons mériter les points. Pour ce faire, il faut battre les meilleurs. Et en ce moment, Genève est une équipe qu’il faut traiter comme la meilleure équipe. Dans notre situation, on ne peut pas se permettre de choisir contre qui on veut gagner des matches. On prend ceux qui viennent en se concentrant sur nous. Nous devons trouver un moyen pour arracher les points coûte que coûte.

Grégory Beaud, Berne