Ils sont encore quatre, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde: FR Gottéron, Lausanne HC, le CP Berne et le HC Lugano maintiennent le suspense à son paroxysme, dans la lutte qui règne aux alentours de la barre fatidique. Contre toute attente, le LHC, que l'on pensait à l'abri d'une mauvaise surprise, se sent aujourd'hui menacé. Les Vaudois, battus à deux reprises le week-end dernier, ont chuté au 7e rang, à trois unités seulement du 9e, le HC Lugano.

Il reste trois places du bon côté de la barre pour quatre prétendants. Voici le programme restant de chaque formation concernée ainsi que les perspectives pour ces quatre clubs avant cette dernière semaine de saison régulière.

FR GOTTÉRON, 6e (70 points)

Programme restant:

25.2 Zoug (à domicile)

Bilan cette saison: 1 victoire, 2 défaites (3 matches, 3 points)

28.2 Berne (à l'extérieur)

Bilan cette saison: 2 victoires, 3 défaites (5 matches, 7 points)

29.2 GE Servette (à domicile)

Bilan cette saison: 3 victoires, 2 défaites (5 matches, 6 points)

Perspectives: difficile de miser contre Christian Dubé et ses hommes, qui ont démontré qu'ils étaient bel et bien la formation la plus performante du mois de février. Trois points suffiront aux Dragons pour valider leur billet en play-off.

LAUSANNE HC, 7e (69 points)

Programme restant:

25.2 Langnau (à domicile)

Bilan cette saison: 3 victoires, 0 défaite (3 matches, 9 points)

28.2 GE Servette (à l'extérieur)

Bilan cette saison: 1 victoire, 4 défaites ( 5 matches, 4 points)

29.2 Berne (à domicile)

Bilan cette saison: 3 victoires, 2 défaites (5 matches, 10 points)

Perspectives: Le LHC aura lui-aussi besoin de trois points pour valider sa qualification en play-off et peut donc se mettre à l'abri dès mardi lors de la réception de Langnau. En cas d'égalité de points avec le HC Lugano ou le CP Berne après 50 rondes, les Lions seraient qualifiés grâce à leur bilan favorable lors des confrontations directes contre ces deux équipes.

CP BERNE, 8e (66 points)

Programme restant:

25.2 Davos (à l'extérieur)

Bilan cette saison: 1 victoire, 2 défaites (3 matches, 3 points)

28.2 FR Gottéron (à domicile)

Bilan cette saison: 3 victoires, 2 défaites (5 matches, 8 points)

29.2 Lausanne (à l'extérieur)

Bilan cette saison: 2 victoires, 3 défaites (5 matches, 5 points)

Perspectives: Pour assurer sa place dans le Top 8, le CP Berne doit, lors de ses trois derniers matches, remporter un point de plus que le HC Lugano en deux matches. Les confrontations directes entre Berne et Lugano cette saison plaident en faveur des Tessinois (trois victoires, une seule défaite).

HC LUGANO, 9e (66 points)

Programme restant:

28.2 Rapperswil (à l'extérieur)

Bilan cette saison: 4 victoires, 1 défaite (5 matches, 11 points)

29.2 Ambri (à domicile)

Bilan cette saison: 2 victoires, 3 défaites (5 matches, 7 points)

Perspectives: les Bianconeri partent de loin et caleront avant tout leur plan de route sur celui du CP Berne. En cas d'égalité de points avec les Bernois à l'issue des 50 matches de la saison régulière, les Luganais passeraient du bon côté de la barre grâce à un bilan favorable lors des confrontations directes face aux Ours cette saison (trois victoires, une défaite).