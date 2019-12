Le HC Ajoie, pensionnaire de Swiss League, jouera la finale de la Coupe de Suisse en janvier prochain contre le HC Davos grâce à sa victoire 4-3 contre le HC Bienne dimanche à Porrentruy.

Les attentes pour ce premier derby depuis 2008 étaient élevées, personne n’a été déçu. Quel duel renversant! Le HC Bienne a pourtant vite pris le dessus sur la formation de Swiss League au début de la première période avant de matérialiser sa domination en marquant par deux fois: Rajala, en infériorité numérique, n’a pas manqué son duel face à Tim Wolf (8e, 0-1) avant que Cunti, en powerplay cette-fois-ci, ne plombe l’ambiance dans une patinoire du Voyeboeuf pleine à craquer (10e, 0-2). Les Jurassiens ne se sont pas laissé abattre par ce doublé seelandais. Hazen, servi par Devos, a relancé le HCA (12e, 1-2). Joggi, un ancien Biennois, a égalisé 19 secondes avant la première pause dans une ambiance électrique.

La lucarne de Thibaudeau

Les Ajoulots se sont fait surprendre en contre-attaque alors qu’ils venaient de connaître plusieurs temps forts. Lancé par Brunner, Künzle a surgi dans le dos de la défense pour inscrire le 2-3 juste après la mi-match (33e, 2-3). Un avantage qui n’a pas tenu bien longtemps : Hazen, au rebond, a inscrit son deuxième but de la soirée et remis les deux équipes à égalité (36e, 3-3). Le HCA a pris les devants pour la première fois de la soirée lorsque Thibaudeau a nettoyé la lucarne des buts de Hiller (50e, 4-3) et inscrit le but gagnant pour le HCA

Une mauvaise nouvelle toutefois pour le club jurassien : en raison de la rénovation de sa patinoire et d’infrastructures qui ne répondent pas aux exigences de la ligue, le HCA ne pourra pas jouer la finale à la patinoire du Voyeboeuf. Une solution devra être trouvée rapidement avec la SIHF.

Cyrill Pasche, Porrentruy

Ajoie – Bienne 4-3 (2-2 1-1 1-0)

Patinoire du Voyeboeuf. 2500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig, Progin et Gnemmi.

Buts: 8e Rajala (4 c 5!) 0-1, 10e Cunti (Kohler, Brunner/ 5 c 4) 0-2, 12e Hazen (Devos) 1-2, 20e (19’41) Joggi (Birbaum, Privet) 2-2, 33e Künzle (Brunner) 2-3, 36e Hazen (Schmutz, Devos) 3-3, 50e Thibaudeau 4-3.

Ajoie: Wolf; Ryser, Pouilly; Casserini, Dotti; Birbaum, Hauert; Pilet; Hazen, Devos, Schmutz; Huber, Privet, Joggi; Thibaudeau, Frossard, Muller; Staiger, Mäder, Macquat; Arnold. Entraîneur: Sheehan.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Ulmer, Sataric; Prysi; Ullström, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Fuchs, Neuenschwander; Kohler, Tanner, Karaffa. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Ajoie sans Prysi (avec Bienne). Bienne sans Fey, Gustafsson, Hügli, Lüthi, Riat ni Tschantré (blessés). Tirs sur le poteau: Muller (3e), Cunti (46e), Pouliot (56e). Temps mort demandé par Bienne (59’10). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’20 à la fin du match).

Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ contre Bienne.