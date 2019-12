Serge Pelletier (54 ans) est de retour aux affaires: le Canado-Suisse a été nommé entraîneur en chef du HC Lugano jusqu’au terme de la saison 2019-2020 en remplacement du Finlandais Sami Kapanen qui avait été congédié mercredi, au lendemain d’une cuisante défaite dans le derby tessinois à Ambri (2-7).

Il s’agit d’un retour aux sources pour le Montréalais qui avait amorcé sa carrière de coach professionnel dans l’organisation bianconera en 1989. Pendant huit ans, avant de devenir assistant de Jim Koleff avec la première équipe, il avait dirigé les Juniors Élites du club du sud du Tessin.

Son quatrième club dans l'élite

En 2000, Serge Pelletier avait obtenu son premier poste d’entraîneur en chef à Fribourg-Gottéron, organisation de National League qu’il a dirigé durant sept ans lors de ses deux passages à la BCF Arena. Au plus haut niveau national, il a également été à la tête de l’EV Zoug et d’Ambri. Entre 2017 et 2019, il a officié à La Chaux-de-Fonds, en Swiss League, où son bail n’avait pas été reconduit au terme d’une dernière campagne où le club des Mélèzes avait disputé (et perdu) la finale du championnat contre Langenthal.

Victorieux de Bienne 6-3 vendredi, Lugano pointe au 11e rang du classement de National League (30 matches, 37 points) et sera en action samedi à Davos (19h45).

Emmanuel Favre