Serge Pelletier (54 ans) avait quitté la National League le 25 octobre 2015, animé par un sentiment d’échec. Après trois ans passés à la tête d’Ambri-Piotta, il avait été congédié et remplacé par Hans Kossmann.

Depuis?

La National League, le technicien canado-suisse l’a surtout suivie par l’intermédiaire du grand écran accroché sur un mur de son salon, la télécommande de MySports dans la main droite. Et sur le plateau de la chaîne titulaire des droits de diffusion du championnat suisse où il assumait régulièrement un rôle de consultant à côté de Stéphane Rochette. Le Montréalais ne se prenait pas pour un Don Cherry (ancien consultant de «Hockey Night in Canada») ni pour un Michel Bergeron (ex-coach devenu analyste de matches de NHL). On lui avait montré la porte, il avait tout simplement ouvert une fenêtre pour exister dans un milieu fort concurrentiel.

Certes, il avait passé 18 mois à La Chaux-de-Fonds, club de Swiss League qu’il avait mené en finale au printemps dernier. Mais la deuxième catégorie de jeu helvétique n’a jamais constitué un tremplin vers la National League pour les hommes de banc.

Et voilà que vendredi dernier…

Racontez-nous, Serge. Cet accord qui porte jusqu’au terme de la saison avec Lugano, il était scellé depuis quelques jours, non?

Pas du tout! Vendredi dernier, j’étais tranquillement chez moi lorsque mon téléphone portable a sonné et que j’ai vu apparaître le nom de Hnat (ndlr: Domenichelli, le directeur sportif) sur l’écran. Après les politesses d’usage, il est allé droit au but et m’a proposé le job. Le lendemain, j’étais derrière le banc de l’équipe à Davos. C’est aussi simple que cela.

Vous souvenez-vous de vos émotions du moment?

J’étais surpris. Mais content. Oui, c’est ça, super content.

De revenir, ou de revenir à Lugano, là où tout a commencé pour vous?

Revenir à Lugano, c’est très émotionnel. C’est dans ce club que mon parcours dans le hockey suisse a commencé. C’est avec les M20 bianconeri que j’avais dirigé mon premier match en 1989. C’est avec cette même équipe que j’avais remporté mon premier trophée national en 1998. Et, un an plus tard, j’étais devenu champion de Suisse avec la première équipe, après avoir assumé un rôle d’assistant. Vous voyez, le lien qui m’unit à ce club est solide. Et vous savez quoi?

Non...

J’avais quitté Lugano en 2000 pour rejoindre FR Gottéron. 19 ans plus tard, dans les bureaux, dans l’entourage de l’équipe et au restaurant, j’ai retrouvé les mêmes personnes qui assument toujours les mêmes responsabilités.

Dans le vestiaire, en revanche, il y a eu un grand ménage…

En 19 ans, c’est naturel! Mais il y en a un qui est toujours présent: Julien Vauclair. J’avais quitté un rookie, j’ai retrouvé un vétéran. D’ailleurs, samedi, quand j’ai été présenté à l’équipe, il m’a dit une phrase sympa: «J’ai commencé ma carrière avec toi et je vais la finir avec toi.»

Vous ne seriez pas de retour à la Cornèr Arena si le HCL n’avait pas rencontré des soucis. 11e, à quatre points du 8e rang: c’est quoi, le problème?

Je crois que les joueurs étaient un peu perdus, qu’ils ne savaient pas comment s’organiser sur la glace. Ils étaient tenaillés entre deux systèmes, celui qui favorise la gestion défensive et celui qui est axé sur l’offensive.

Et votre boussole, que dit-elle?

Je suis arrivé samedi, on a joué et perdu à Davos. Ce lundi soir, nous serons opposés au Lausanne HC. Je n’ai donc passé que le warm-up de lundi matin avec les gars sur la glace. Le moment n’est donc pas propice à de grands chamboulements tactiques.

Allez, allez, on vous connaît: il y a bien un truc sur lequel vous allez insister…

Je ne vais pas vous fournir la punchline que vous espérez: pour le dernier match de 2019, nous allons revenir à la simplicité et permettre aux joueurs d’exprimer leur créativité. Les schémas, et tout ça, on prendra le temps de les travailler durant les Fêtes.

Vu de l’extérieur, Lugano semble souffrir d’un problème devant le filet depuis le départ d’Elvis Merzlikins aux Blue Jackets de Columbus. Avez-vous demandé à votre directeur sportif de recruter un gardien étranger?

Lugano n’a plus qu’une licence dévolue aux joueurs étrangers à disposition. Je crois qu’il est plus sage d’attendre avant de l’utiliser.

Le groupe est aussi vieillissant. Lugano est-il vraiment un club outillé pour pratiquer le hockey de 2019 axé sur la vitesse?

Je pense que oui. J’ai eu le temps d’observer de nombreux matches à la télévision ces derniers mois et j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de talent aussi dans cet effectif.

Au fait, ce lundi soir, c’est Lausanne. Un adversaire idéal pour vous relancer?

Encore une fois, désolé pour votre punchline. Mais dans cette ligue, comme disait Claude Ruel, y’en aura pas de facile! (Rires)

Propos recueillis par Emmanuel Favre