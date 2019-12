1. Siegenthaler mange toute une volée

C’est ce qui s’appelle «manger toute une volée». Après avoir signé son premier but en NHL dans la campagne 2019-2020, Jonas Siegenthaler a livré son premier combat. Alors que les Blue Jackets de Columbus étaient de passage à Washington, le défenseur zurichois des Capitals a accepté l’invitation de Nick Foligno à huit secondes du premier coup de klaxon.

Les forces étaient déséquilibrées puisque le capitaine des Tuniques bleues, 876 parties dans la ligue, s’était déjà battu à 29 reprises.

Cela s’est vérifié dans les faits: le Suisse s’est fait décorer le visage sans pouvoir réellement répliquer.

Don't start with the Captain. You will not win.#CBJ pic.twitter.com/Fv3Wonu5Ss — FOX Sports Columbus (@FOXSportsCbus) December 28, 2019

Il a probablement réalisé qu’il allait devoir ajouter un élément à son catalogue lors de la prochaine préparation estivale.

Au final, cependant, dans le registre qui compte, c’est lui qui a souri puisque les Caps se sont imposés 2-1 dans la prolongation grâce à une réussite de TJ Oshie en avantage numérique.

2. Trois points pour Hischier

Depuis son tout premier match dans la ligue professionnelle nord-américaine où il était prêt à se battre avant d’être retenu par un coéquipier bienveillant, Nico Hischier n’a plus été impliqué dans une échauffourée.

Sa présence sur les feuilles de match se situe davantage dans les colonnes des buts et des assists. Et le joueur de centre valaisan des Devils du New Jersey s’est parfaitement illustré dans ce registre face au Maple Leafs de Toronto.

L’ex-junior de Viège, qui n’avait plus connu une partie à plusieurs points depuis le 16 novembre à Montréal, a commencé par toucher la cible d’un tir précis.

Il a ensuite été crédité d’assists sur les réussites Nos 2 et 3.

Malgré cette forte contribution du premier choix du repêchage 2017, les Devils se sont inclinés 4-5 dans la prolongation sur un but plutôt particulier.

C’est en effet le défenseur Damon Severson, un poil maladroit en la circonstance, qui a battu son propre gardien, Mackenzie Blackwood.

3. Festival helvétique

Trois autres Suisses ont embelli leur fiche alors que onze matches figuraient au calendrier après trois soirs de pause.

A Denver, où le Wild du Minnesota a surpris l’Avalanche du Colorado (4-6), Kevin Fiala a distillé les passes des deux premières réussites du club du Midwest. Il a également excellé dans la gestion défensive de la rencontre, un registre de son jeu qui lui avait valu des reproches de la part de son entraîneur Bruce Boudreau plus tôt dans la saison.

Kevin Fiala's turnover results in a nice rush for Colorado, but Fiala hustles back and disrupts the scoring chance. Great play. pic.twitter.com/EKQDoKPjsY — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) December 28, 2019

L’ailier saint-gallois présente désormais une fiche de 23 points en 34 parties. Il en compte 15 à ses 17 dernières sorties.

A Pittsburgh, où les Prédateurs de Nashville se sont effacés devant les Pingouins (5-2), Roman Josi s’est inscrit au pointage dans un sixième match consécutif. Le défenseur bernois a offert le deuxième but des Preds à Viktor Arvidsson à dix minutes du coup de klaxon.

A New York, les Hurricanes de la Caroline ont été défaits par les Rangers (5-3). Maigre consolation pour l’ailier grison Nino Niederreiter: il a signé un assist dans un troisième duel de rang.

4. Aïe

Le duel entre les Devils et les Maple Leafs a été émaillé d’un accident dont a été victime Ilya Mikheyev.

Scary moment as Bratt's skate catches Mikheyev's hand. Went to the room for stitches. #LeafsForever pic.twitter.com/0uX2RK2LJ2 — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) December 28, 2019

L’attaquant russe de Toronto a subi une coupure au poignet gauche après avoir été atteint par l’un des patins du Jesper Bratt.

Leafs' Mikheyev sent to hospital with wrist injury: Maple Leafs forward Ilya Mikheyev went to a local hospital Friday night after suffering what the team called a significant wrist laceration when he was cut by the skate of New Jersey's Jesper Bratt. https://t.co/W7x1D9k0em pic.twitter.com/V3xgPCWzLK — JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) December 28, 2019

Il a été hospitalisé.

5. Ovechkin sera suspendu

Comme cela fut le cas en 2019, Alex Ovechkin a décidé de sécher le Match des Étoiles, qui aura lieu le 26 janvier à Saint-Louis. Désigné capitaine de l’une des équipes par le public, l’ailier russe des Washington Capitals sera suspendu pour un match de championnat à cause de ce renoncement.

Alex Ovechkin announces postgame that he will decline to play in the all-star game for the second straight year to rest his body for the second half and playoffs. — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) December 28, 2019

Le Russe a expliqué les raisons de ce choix après la rencontre remportée contre Columbus: «Je dois opérer les meilleurs choix pour moi et pour mon équipe. Il est important d’être prêt pour les échéances de deuxième partie de saison.»

Emmanuel Favre