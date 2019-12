Nico Hischier a inscrit son sixième but de la saison dans la nuit de mercredi à jeudi alors que trois matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Décoré de la première étoile au terme de la rencontre remportée 3-1 contre les Anaheim Ducks, le joueur de centre valaisan des New Jersey Devils a exploité une passe de son nouvel ailier Jesper Bratt pour signer le 1-1 à la 22e minute.

When it doubt, Jesp leave it for Nico. #WeAreTheOnes | #ANAvsNJD pic.twitter.com/tG6QHI1X8I