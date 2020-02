Contre le cours du jeu, le HC Bienne s’est retrouvé mené 3-0 après seulement 15 minutes. L’intenable Daniel Brodin, auteur d’un quadruplé samedi à Lausanne, avait déjà frappé à deux reprises au premier tiers (7e, 0-1 et 15e, 0-3) tandis que Flavio Schmutz, en solitaire, avait inscrit le 0-2 en faveur de FR Gottéron.

Comme le weekend dernier face au LHC, les Dragons, pourtant dominés dans le jeu, venaient encore de maximiser leurs occasions de marquer. Les Seelandais ont toutefois réduit l’écart grâce à Jan Neuenschwander à la 17e (1-3), puis David Ullström en powerplay (30e, 2-3). Puis un tir direct de la ligne bleue signé Yannick Rathgeb a permis aux Seelandais de gommer leur début de match et de revenir à la hauteur des Dragons (35e, 3-3).

Sprunger marque deux fois aux penalties

Les Biennois ont pris l’avantage pour la première fois de la soirée grâce à Mike Künzle, servi sur un plateau par Samuel Kreis (44e, 4-3). Les Dragons, pourtant, n’avaient pas encore dit leur dernier mot. Pour preuve, c’est en seulement neuf secondes (!) qu’ils ont renversé la vapeur en marquant deux fois par Sandro Schmid en power-play (47’34, 4-4) puis Tristan Vauclair (47’43, 4-5). Le défenseur du HCB Kevin Fey, qui n’avait plus marqué depuis plus deux ans toutes compétitions confondues, a égalisé d’un tir dans la lucarne à 283 secondes de la fin du temps réglementaire (55e, 5-5).

Les deux formations ont finalement dû se départager durant la séance des tirs au but: FR Gottéron a obtenu le point supplémentaire grâce à deux réussites du capitaine Julien Sprunger sur penalty. Grâce à cette victoire, les Dragons se hissent provisoirement au huitième rang.

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne – FR Gottéron 5-6 tab (1-3 2-0 2-2)

Tissot Arena. 5924 spectateurs.

Arbitres: MM. Lemelin, Mollard, Kaderli et Altmann.

Buts: 7e Brodin (Stalberg/ 5 c 4) 0-1, 12e Schmutz 0-2, 15e Brodin (Walser, Schmutz/ 4 c 5!) 0-3, 17e Neuenschwander (Brunner) 1-3, 30e Ullström (Rantakari/ 5 c 4) 2-3, 35e Rathgeb (Fuchs/ 5 c 4) 3-3, 44e Künzle (Kreis, Moser) 4-3, 48e (47’34) Schmid (Lauper/ 5 c 4) 4-4, 48e (47’43) Vauclair (Walser) 4-5, 56e Fey 5-5.

Tirs au but: Fuchs 1-0, Boychuk -, Hügli -, Brodin -, Ullström -, Gunderson -, Künzle -, Rossi -, Rathgeb -, Sprunger 1-1, Sprunger 1-2, Rathgeb -.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Ullström, Fuchs; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Nussbaumer, Neuenschwander; Kohler. Entraîneur: Törmänen.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Gähler, Forrer; Brodin, Boychuk, Rossi; Sprunger, Schmutz, Stalberg; Vauclair, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Notes: Bienne sans Gustafsson, Lüthi, Salmela, Ulmer (blessés) ni Schneider (surnuméraire). FR Gottéron sans Bykov, Chavaillaz, Desharnais ni Mottet (blessés). Tir sur la transversale: Rajala (2e). Tirs sur le poteau: Tschantré (34e), Kreis (43e), Stalberg (61e). Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ + 1 x 10’ (Walser) contre FR Gottéron.