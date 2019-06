Il fallait oser.

En janvier dernier, alors que les Saint-Louis Blues portaient le bonnet d’âne de la NHL et pointaient à la 31e et dernière place du classement général de la Ligue professionnelle nord-américaine, un Américain de passage à Las Vegas avait misé 400 dollars sur le fait que l’équipe entraînée par Craig Berube allait remporter la Coupe Stanley.

Cinq mois plus tard, grâce à son succès 1-4 au TD Garden de Boston dans l’acte VII de la finale, la franchise du Missouri a soulevé la première Coupe Stanley de son histoire.

L’histoire ne dit pas si Scott Berry était éméché, tellement épris des Blues qu’il en était devenu aveugle ou tout simplement habité par un don de voyance. Toujours est-il qu’il a validé son pari au bureau des bookmakers de l’Hôtel Paris, sur le Strip, à quelques 500 mètres de la T-Mobile Arena, le stade des Golden Knights.

This piece of paper, purchased in Vegas in January for $400 is now worth $100,000. Remarkable. pic.twitter.com/l7ffGIgptT

A ce moment-là, la cote d’un sacre des Blues était de 250/1.

Afin de mesurer l’audace de Scott Berry, comparons ce chiffre avec un autre en vigueur dans la réalité helvétique. Quelle est la cote la plus élevée proposée par les bookmakers (en l’occurrence ceux de Interwetten) pour le champion de Suisse de hockey 2020? 100/1 (Rapperswil).

Scott Berry semblait tellement convaincu de son placement qu’il a tenu à en faire profiter son entourage. Après avoir placé sa mise, il a glissé son tuyau à un ami par message texte. Qui l’a écouté, qui s’est rendu au même bureau de bookmakers et qui a osé se délier de 200 dollars.

Scott Berry, who won $100K from a $400 bet in January in the Blues to win, isn’t the only big winner. Moments after he placed his bet, he texted his friend, Brendan Chapel, who risked $200 at the same sportsbook. He also didn’t hedge. He’s $50,000 richer tonight. pic.twitter.com/HFTl6C5WEF