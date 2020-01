Deux Suisses se sont fait face dans la nuit de vendredi à samedi alors que deux matches figuraient au calendrier du championnat de NHL. A Raleigh, les Carolina Hurricanes de l’ailier grison Nino Niederreiter (17’02, bilan neutre) ont été battus 3-4 par les Washington Capitals du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (12’26, bilan neutre). Acteur principal du duel, le gardien des Caps Ilya Samsonov a été sollicité à 41 reprises.

La mauvaise nouvelle provient de Columbus: les Blue Jackets ont placé Dean Kukan sur la liste des blessés à long terme. L’arrière zurichois a subi une lésion à un ligament et au cartilage du genou gauche lors du match remporté à Boston jeudi (1-2 ap). La durée de l’absence de l’international suisse pourrait se chiffrer en semaines. Le club de l’Ohio est particulièrement affecté par les pépins de santé puisqu’il compte actuellement onze joueurs à l’infirmerie.

#CBJ defenseman Dean Kukan has been placed on IR and is out indefinitely after suffering a medial meniscus tear and articular cartilage injury Thursday at Boston. https://t.co/2yuYckRczO