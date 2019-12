Commençons par jeter un coup d’oeil dans le rétro. Le 2 janvier 2019, à Victoria, la sélection helvétique M20 brise une malédiction qui trouble les sportifs suisses depuis plusieurs mois: là-bas, dans l’Ouest canadien, l’équipe entraînée par Christian Wohlwend élimine la Suède en quarts de finale des Championnats du monde (2-0). Devant le filet, Luca Hollenstein est étourdissant (41 arrêts) alors que Yannick Bruschweiler et Luca Wyss déjouent la vigilance du cerbère du Tre Konor.

Battue par la Finlande en demi-finale (6-1) et par la Russie dans le duel pour la médaille de bronze (5-2), la Suisse est tenaillée entre deux sentiments. La fierté d’avoir brisé le mur des quarts et la tristesse d’avoir échoué au pied du podium. «Disons que le chocolat était un peu amer», nous a résumé l’attaquant jurassien des Cataractes de Shawinigan Valentin Nussbaumer avec un zeste de recul.

Paterlini derrière le banc

Revenons dans le présent. Jeudi, à Trinec, en République tchèque, c’est une escouade à croix blanche remodelée qui se présentera contre le Kazakhstan pour livrer son match d’ouverture d’un tournoi qui fait saliver le public nord-américain, et qui ne suscite qu’un intérêt poli sur le Vieux-Continent.

Il y a le flux naturel dû à l’âge: des vétérans ne sont plus là, de jeunes talents ont débarqué. Il y a les aléas avec lesquels il faut composer: ainsi, le défenseur vaudois Inaki Baragano, qui patine avec Kamloops au Canada, a été contraint de déclarer forfait après avoir contracté une blessure ligamentaire à un genou. Et il y a le changement le plus important: derrière le banc, l’ex-attaquant des ZSC Lions et de Davos Thierry Paterlini assume la succession de Wohlwend, parti à Davos durant les derniers mois chauds. «Wolvo était un sélectionneur qui nous transmettait son énergie et qui était un sacré motivateur, raconte le Fribourgeois des Olympiques de Gatineau David Aebischer qui est le patron de la défense. Avec Thierry, nous sommes davantage dans le registre du calme, de l’analyse, de la correction des erreurs.»

Objectif: quarts de finale

Si l’approche est différente, la Suisse ne s’est pas pour autant rhabillée des complexes qui l’avait si longtemps habitée. Composé de huit mercenaires nord-américains et de plusieurs individualités qui ont déjà assumé des responsabilités en National League, le groupe respire l’équilibre. «Il y a pas mal de novices en attaque, mais j’ai la conviction que nous sommes outillés pour réaliser un bon parcours, reprend David Aebischer qui se refuse d’articuler le mot “médaille”. Visons les quarts de finale. Après, comme nous l’avons vu lors des derniers Mondiaux, tout devient possible.»

La Suisse, qui patinera devant une horde de dépisteurs de clubs de NHL, a perdu ses trois matches de préparation (deux fois contre l’Allemagne, une fois contre le Canada). Mais cela ne semble susciter aucune inquiétude chez les joueurs. «On monte en puissance», note Aebischer.

Emmanuel Favre