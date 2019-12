Lundi soir à la Werk Arena de Trinec, en République tchèque, l’équipe de Suisse des moins de 20 ans a parfaitement rempli son contrat dans le cadre des championnats du monde de cette classe d’âge.

Les protégés de Thierry Paterlini ont écrasé la Slovaquie 7-2 (3-0 2-1 2-1). Le festival helvétique a commencé au premier tiers-temps déjà.

Grâce à un doublé du Biennois Gilian Kohler et une réussite de Valentin Nussbaumer (Shawinigan Cataractes), les Suisses ont rejoint les vestiaires avec un viatique de trois longueurs, quasi rédhibitoire pour les Slovaques.

But gag des Slovques

Et lorsque le Fribourgeois Sandro Schmid a signé le numéro quatre à la 28e, c’en était définitivement terminé des chances slovaques. Même si ces-derniers ont inscrit un but gag à la 39e, Luca Hollenstein manquant complètement sa relance depuis le côté de sa cage, ce qui permettait à Martin Fasko-Rudas d’ouvrir la marque pour ses couleurs, la Suisse tenait la rencontre.

???? ????

Is it too soon to say sorry? #WorldJuniors pic.twitter.com/smi6rVLgrr