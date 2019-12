L’équipe de Suisse M20 a entamé ses Championnats du monde par une victoire. A la Werk Arena de Trinec, en République tchèque, la sélection entraînée par Thierry Parterlini a battu le Kazakhstan 5-3 (2-1 1-2 2-0).

Mais ce succès contre la présumée nation la plus faible d’un groupe qui comprend aussi la Suède, la Finlande et la Slovaquie a été long à se dessiner. Les Helvètes n’ont inscrit le but de la victoire qu’à la 49e minute, lorsque Gian-Marco Wetter a dévié un tir décoché depuis la ligne bleue par le Fribourgeois de Gatineau David Aebischer, le meilleur Suisse de la partie.

#WorldJuniors: Switzerland just took a 4-3 lead over Kazakhstan in the middle of the third. Gianmarco Wetter with the tip.



Speedster Maxim Musorov, who was profiled in the team preview, has two goals for the Kazakhs. Surprised his Snezhnye Barsy center Dias Guseinov was cut. pic.twitter.com/YyLncqVKFC