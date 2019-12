Il paraît que l’attaque fait gagner des matches et la défense des titres. Si cette maxime s’applique aussi à la Champions Hockey League, le club seelandais peut rêver à la couronne européenne. Enfin, si son gardien Jonas Hiller reste sur sa forme actuelle au niveau continental, lui qui frôle la perfection dans la compétition jusqu’ici - il était encore crédité de plus de 99% d’arrêts en début de 3e période.

Les Suédois se sont retrouvés à deux contre le gardien suisse après quelques minutes, ils ont allumé le poteau à la 12e… Après une période, Frölunda dominait tant et plus (13 tirs à 3), mais n’y arrivait pas. Ce qui devait arriva à la 25e, sur le 6e envoi biennois seulement. En jeu de puissance, Fuchs a trouvé la lucarne et refroidi un public qui n’en a pas cru ses yeux. Les fans suédois ont encore été davantage dubitatifs à la 34e. Les Suédois ont tiré dans tous les sens pendant 4 minutes de supériorité, mais c’est Brunner qui a marqué en contre le 0-2. En tout début de 3e période, c’est Pouliot qui a trouvé la lucarne, encore sur une contre-attaque. Clinique.

L’ancien cerbère des Ducks d’Anaheim finira par craquer à la 51e, sur le 45e (!) tir adverse, puis sur le 47e, à 7 minutes de la fin, avant de tenir le fort dans une fin de partie échevelée. Pas de quoi remettre en cause une éventuelle qualification pour les demi-finales de la compétition, qu’il faudra tout de même valider le 10 décembre à la Tissot Arena.

A Hradec Králové, en République tchèque, le HK Mountfield local a tenu Zoug en échec (1-1). Les Helvètes avaient bien lancé la partie en ouvrant le score par Simion dès la 5e minute, avant de se faire rejoindre 40 minutes plus tard à la suite d’une réussite de Vincour en jeu de puissance. Le retour est là aussi prévu le 10 décembre, à la Bossard Arena.