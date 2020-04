En 2018, alors que le gardien Leonardo Genoni venait de signer un contrat avec Zoug valable à compter de 2019, le renommé chroniqueur alémanique Klaus Zaugg avait écrit, dans son style volontiers provocateur, qu’il paierait de sa poche deux francs par mot figurant dans son article de l’époque si le Norvégien Dan Tangnes était encore à la barre du club zougois à la fin de l’exercice 2019-2020.

Taquin, le club de Suisse centrale a ainsi pris le journaliste au mot et lui a envoyé le 3 avril dernier une lettre signée par le CEO et le directeur sportif, le tout assorti d’une facture d’un montant de… 11'084 francs. «Cher Klaus, nous nous référons à ton article du 7 août 2018. (…) La saison 2019-2020 est arrivée à son terme (malheureusement de façon prématurée) et Dan Tangnes est toujours notre entraîneur et le restera encore. Raison pour laquelle nous te faisons parvenir une facture pour que tu puisses régler ton dû. Nous te remercions pour ta donation et nous nous réjouissons de continuer à lire de telles histoires amusantes à l’avenir. Merci Beaucoup.»

Joint par téléphone, Klaus Zaugg nous a confié qu’il ne comptait pas payer cette facture. «Pour la simple et bonne raison que la saison n’a pas pu être bouclée. J’avais en effet écrit que si Zoug n’était pas champion avec Leonardo Genoni au but, Tangnes ne serait plus l’entraîneur. Juridiquement et hockeyistiquement, il n’y a pas les bases légales pour me forcer à payer puisque les play-off n’ont pas eu lieu», a-t-il plaisanté avant d’avouer que la démarche du club zougois l’avait tout de même bien faire rigoler. «Et puis, j’étais assez fier de moi, a-t-il poursuivi. Cela montre que les dirigeants m’ont bien lu et se souviennent même de ce que j’avais écrit il y a deux ans!»

Cyrill Pasche