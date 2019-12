Quelques heures après Ambri (victoire 4-1 contre Salavat Ufa), c’est le Team Canada qui a entamé victorieusement la 93e édition du traditionnel tournoi davosien jeudi. La sélection composée de nombreux joueurs de National League n’a pas eu trop de peine à se défaire des Tchèques. Le score était même de 0-3 après 27 minutes de jeu. Kris Versteeg (6e, 0-1) et Kevin Clark (23e et 27e, 0-2 et 0-3) ont rapidement donné de l’air aux Nord-américains.

Face à la formation éliminée en Champions League par le Lausanne HC, les Canadiens ont pris la rencontre avec sérieux et ont livré une prestation solide tant défensivement qu’offensivement. Hormis la réduction du score de Aron Chmielewski, la troupe de Craig MacTavish n’a que rarement été dans ses petits patins durant les quarante premières minutes.

Lors de l’ultime période, les Tchèques ont mis la pression sur la défense canadienne mais se sont heurtés à un excellent Zach Fucale. Le gardien drafté en 2013 par Montréal a notamment volé un but à Vladimir Dravecky lorsque ce dernier s’est retrouvé seul face à un filet désert (50e). D’un geste désespéré, le portier a réalisé un arrêt ahurissant. En fin de match, Kevin Clark a inscrit son troisième but de la soirée dans la cage vide (59e, 1-4).

Grâce à ce succès, le Team Canada pourra disposer d’un jour de repos, vendredi. Battu, Trinec affrontera le HC Davos vendredi soir (20h15). Les Grisons feront à cette occasion leur entrée dans leur compétition.

Ocelari Trinec - Team Canada 1-4 (0-1 1-2 0-1)

Valiant Arena, 6006 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin (EU), Wiegand; Progin et Kovacs.

Buts: 6e Versteeg (Jeffrey, Tambellini/5 c 4) 0-1. 23e Clark (Noreau/5 c 4) 0-2. 27e Clark (Mitchell) 0-3. 29e Chmielewski (Musil, Adamsky) 1-3. 59e Clark 1-4 (cage vide)

Notes: Ocleari Trinec sans Hrachovsky, Mikulik et Kofron (surnuméraires). Le Team Canada sans Burke, Riley et Ross (surnuméraires). Temps mort: Ocelari Trinec (59e) qui joue sans gardien de 58’41’’ à 58’59’’.

Pénalités: 6 x 2’ contre Ocelari Trinec; 2 x 2’ contre le Team Canada