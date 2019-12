Timo Meier a fait feu de tout bois samedi soir. L'attaquant appenzellois a été le grand artisan de la victoire de son équipe, puisqu'il a inscrit trois des six buts des San Jose Sharks face aux Philadelphia Flyers (victoire 6-1). Ce coup du chapeau a été salué comme il se doit par le public de San Jose.

And that's three. Hats off to ya, Timo! ????@MeierTimo | #SJSharks pic.twitter.com/E5n01b7NxI