L'attaquant suisse des San Jose Sharks Timo Meier s'est mis en évidence samedi soir. Il a en effet inscrit un but qui allait être celui de la victoire face aux Arizona Coyotes.

C'est à la 29e minute que Meier a trouvé le chemin des filets pour la neuvième fois de la saison (17 points au total), lorsqu'il a marqué le 3-2. Les Sharks, qui étaient menés 0-2 après 132 secondes, ont inscrit le 4-2 dans la cage vide. Timo Meier a été récompensé de la deuxième étoile derrière son coéquipier Logan Couture.

Aucun des autres Suisses alignés samedi soir en NHL ne s'est inscrit sur la liste des compteurs. Mais trois d'entre eux ont fêté des victoires.

Denis Malgin et les Florida Panthers ont battu les Nashville Predators (avec Roman Josi et Yannick Weber) 3-0, Nino Niederreiter et les Carolina Hurricanes se sont imposés en Floride face au Tampa Bay Lightning (3-2), enfin Jonas Siegenthaler et les Washington Capitals ont gagné 5-2 à Detroit face aux Red Wings.

Les quatre autres Suisses se sont retirés battus des patinoires nord-américaines. Luca Sbisa et les Winnipeg Jets se sont inclinés 1-2 sur la glace des Los Angeles Kings, Gaëtan Haas et les Edmonton Oilers 2-5 contre les Vancouver Canucks, Dean Kukan et les Columbus Blue Jackets 0-2 à New York face aux Islanders, enfin Nico Hischier et les New Jersey Devils 0-4 face aux New York Rangers.

NHL. Résultats de samedi: Edmonton - Vancouver 2-5. Los Angeles - Winnipeg 2-1. Colorado - Chicago 7-3 St. Louis - Pittsburgh 5-2. Toronto - Buffalo 2-1 ap. Detroit - Washington 2-5. Tampa Bay - Carolina 2-3. Florida - Nashville 3-0. New York Islanders - Columbus 2-0. Arizona - San Jose 2-4. Calgary - Ottawa 3-1. Montréal - Philadelphie 3-4 ap. New Jersey - New York Rangers 0-4.