Les hockeyeurs suisses se sont inscrits sur les listes des compteurs, jeudi soir en NHL, où pas moins de douze rencontres étaient au programme.

Au Nevada, Timo Meier et les San Jose Sharks ont battu les Vegas Golden Knights 2-1 après prolongation. L'attaquant appenzellois a ouvert le score à la 22e minute de jeu, son cinquième but de la saison.

Luca Sbisa a pour sa part inscrit son premier but sous les couleurs des Winnipeg Jets. Il a réduit le score à la 55e minute (2-3) sur la glace des Dallas Stars, qui se sont toutefois imposés 5-3.

???? “It’s one that’s gonna sting for a while, but guys can keep their heads up, we didn’t give up.”



Luca Sbisa on scoring his first goal as a Jet, the loss tonight, and more. #WPGvsDAL pic.twitter.com/rj4uYWvsMr