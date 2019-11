Auteur d’une première partie de saison en demi-teinte, Timo Meier a peut-être retrouvé son instinct de tueur devant les filets adverses. L’attaquant appenzellois a en effet marqué deux fois lundi soir sur la glace des Los Angeles Kings. De quoi aider ses San Jose Sharks à remporter après prolongation le derby californien (3-4 ap).

En l’espace de 2’26’’ dans le deuxième tiers-temps, Meier a fait passer le score à 0-3 en faveur de son équipe. En contre, il a tout d’abord repris à pleine vitesse une passe latérale de Kevin Labanc, armant un tir surpuissant depuis le cercle d’engagement droit. Le Suisse a ensuite profité d’une nouvelle action limpide des Sharks pour venir se poster tout près du poteau gauche du gardien Jonathan Quick, où il n’a eu qu’à pousser le puck au fond de la cage ouverte sur un bel assist de Brenden Dillon. La fiche de Timo Meier s’élève ainsi à 6 buts en 8 passes décisives en 24 matches cette saison.

Timo Meier with the tap in tally for his scond of the night!#SJSharks pic.twitter.com/wedleX3PLj