Antti Törmänen est resté les bras croisés et a regardé son équipe se liquéfier face aux Bernois. L’Autrichien du HC Bienne, Peter Schneider, venait alors de donner une impulsion définitive au CP Berne en perdant le puck en zone neutre comme un junior, permettant à Tristan Scherwey d’inscrire le 2-0 dans l’enchaînement (32e).

Dès cet instant et jusqu’à la fin de la deuxième période, le HC Bienne n’a fait que subir en reculant, sans jamais réussir à reprendre possession de la rondelle. Il faut voir les choses en face : il y aurait très bien pu y avoir trois, quatre ou cinq à zéro avant la 40e minute de jeu si les Bernois, qui ont sérieusement repris du poil de la bête ces derniers temps, avaient été un peu plus en réussite devant les filets…

Törmänen, sur son banc, est resté les bras croisés et n’a rien fait pour secouer son équipe, sinon lui offrir une toute petite respiration au milieu de la tempête. Pas de temps mort. Pas de signal. Rien. Si ses joueurs doivent impérativement changer leurs habitudes afin de retrouver une dynamique positive, lui aussi devrait se remettre en question avant que son groupe ne touche le fond et qu’il ne soit trop tard pour redresser le cap.

Signaux positifs

Bien sûr, ses hommes sont revenus à 2-2 à quatre minutes de la fin alors qu’ils étaient encore menés 2-0 juste après la mi-match. Ce sursaut d’orgueil, alors que les temps sont si difficiles pour le HCB, est à prendre comme une victoire en soi et le signe que cette équipe vaut bien mieux que ses résultats actuels. L’autogestion, parfois, a certainement aussi du bon, et cette approche a d’ailleurs fait ses preuves et eu du succès lors des deux précédentes saisons.

Reste qu’au final, le résultat est le même que lors des six derniers matches – huit même si l’on tient compte des défaites en CHL (Frölunda) et en Coupe de Suisse (Ajoie): le HC Bienne a encore perdu. La suite du programme des Biennois n’incite pas vraiment à l’optimisme alors que les défaites continuent de s’accumuler: en l’espace de neuf jours, ils recevront Lausanne (vendredi), iront à Davos (dimanche) avant de se frotter au EV Zoug dans un «back to back» en fin de semaine prochaine.

Il ne manque toutefois pas grand-chose pour que le vent tourne, mais il faudra sans doute en faire davantage – que ce soit sur le banc ou sur la glace - pour forcer la chance et se remettre enfin à gagner.

Cyrill Pasche, Berne

Berne – Bienne 3-2 (1-0 1-0 1-2)

Postfinance-Arena. 17 031 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Mollard, Kaderli et Fuchs.

Buts: 18e Sciaroni (Praplan) 1-0, 32e Scherwey (Ebbett, Pestoni) 2-0, 50e Schneider (Forster, Gustafsson) 2-1, 56e Ullström (Brunner, Rajala/ 5 c 4) 2-2, 60e (59’18) Untersander (Moser, Arcobello) 3-2.

Berne: Karhunen; Andersson, B. Gerber; Krueger, Blum; Untersander, C. Gerber; Burren; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Sciaroni, Mursak, Praplan; Pestoni, Ebbett, Scherwey; Berger, Heim, Kämpf; Spiller. Entraîneur: Jalonen.

Bienne: Hiller; Kreis, Fey; Salmela, Sataric; Rathgeb, Forster; Fuchs, Ullström, Rajala; Künzle, Cunti, Brunner; Riat, Gustafsson, Schneider; Tschantré, Neuenschwander, Tanner; Wüest, Schläpfer. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Berne sans Bieber, Grassi (blessés), MacDonald (malade), J. Gerber ni Henauer (Suisse M20). Bienne sans Lüthi, Ulmer, Hügli, Pouliot (blessés), Kohler, Moser (M20). 600e match de Scherwey avec le CP Berne. Temps mort demandé par Bienne (59’18). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (59’25 à la fin du match).

Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 2 x 2’ contre Bienne.