Bienne a tiré 30 fois au but et n’a concédé que 17 tirs aux Vaudois. Pourtant, le club de la Tissot Arena a une nouvelle fois courbé l’échine. Une septième fois de suite en championnat (sans compter la Champions League et la Coupe de Suisse). Une situation qui devient hautement inconfortable pour Antti Törmänen qui n’a pas été habitué à l’échec depuis son arrivée à Bienne.

Antti Törmänen, votre défense a tenu la route ce soir. Mais…

Mais, comme vous dites. Mais nous avons encaissé beaucoup trop de buts malgré tout. Nous avons pourtant bien commencé notre rencontre en menant de deux buts. Mais dans une spirale comme celle que nous traversons actuellement, c’est très difficile. Nous devons travailler comme des fous pour marquer des buts et un rien semble nous déstabiliser. C’est très frustrant de nous retrouver dans une telle situation. Mais que voulez-vous. Nous devons continuer à nous battre.

Un match comme celui-ci, Bienne doit le gagner normalement, non?

Je suis de votre avis. Et en temps normal, nous l’aurions probablement gagné. Mais cela se joue à trois fois rien. Nous perdons lors des tirs aux buts. Mais avant cela, nous avons eu de belles occasions de remporter les trois points dans le temps réglementaire. Les gars ont bossé et je ne peux pas critiquer leur effort.

Vous rejouez un troisième match en quatre jours dimanche, à Davos. Cet enchaînement est-il une bonne chose pour vous permettre d’oublier?

Si nous avions au minimum arraché un point vendredi à Berne et gagné cette séance de tirs aux buts, je pourrais vous dire que oui. Cela nous permettrait de partir à Davos avec un peu de confiance. Mais j’essaie surtout de ne pas réfléchir à ce genre de choses. Le calendrier est ce qu’il est. Avec Gilian Kohler et Janis Jerome Moser, nous avons la chance d’avoir deux joueurs supplémentaires dans l’alignement. Cela ne nous fera pas de mal. Je suis sûr que nous ne sommes pas loin de sortir de cette zone critique.

Grégory Beaud, Bienne