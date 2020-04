1. Roman Josi (11,75 mios)

Roman Josi. (Photo: Keystone)

Le défenseur bernois des Prédateurs de Nashville (29 ans) a été sous-payé pendant sept ans. Sa rétribution moyenne de 4 millions de dollars ne cadrait pas avec son statut, sa production et son influence sur le jeu. A titre comparatif, John Carlson, son concurrent dans la course au Trophée Norris 2020, perçoit 12 millions de la part des Capitals de Washington cette saison. Dès 2020-2021, l’ex du SCB encaissera 72 millions sur huit ans, le tout de manière dégressive.

2. Nico Hischier (7 mios)

Nico Hischier. (Photo: Keystone)

Le joueur de centre valaisan des Devils du New Jersey (21 ans) écoule la dernière portion de son contrat d’entrée de trois saisons d’une valeur moyenne de 925’000 dollars. Premier choix de repêchage de 2017, il s’est profilé comme un joueur de concession, dont le travail dans les trois zones de la patinoire a été constamment salué par ses entraîneurs. Les Diables ont misé sur lui pour devenir la tête d’affiche d’une franchise en reconstruction en lui offrant un bail de sept ans d’une valeur de 50,75 millions de dollars.

3. Cory Schneider (6 mios)

Cory Schneider. (Photo: Keystone)

Titulaire des passeports américain et suisse, le portier de 34 ans semble sur le déclin et son contrat faramineux est devenu une épine dans le pied du directeur général des Devils du New Jersey. Rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens du club entraîné par Alain Nasreddine, renvoyé dans les mineurs pour la plus grande partie de la saison, il n’a gardé que 13 fois le filet du gros club. Son bail n’expirera qu’en 2022. Un rachat (qui pourrait induire un transfert en Suisse comme l’avait fait Cristobal Huet en 2010) ou un échange ne sont pas des options à exclure.

4. Nikolaj Ehlers (4,75 mios)

Nikolaj Ehlers (à gauche). (Photo: Keystone)

Formé au HC Bienne, où il a obtenu sa première licence de jeu, l'ailier gauche danois de 24 ans était sur le point de connaître sa saison la plus productive dans l'uniforme des Jets de Winnipeg. Il présentait une fiche de 58 points en 71 parties lorsque le championnat a été interrompu. En 2018, il avait signé un contrat de sept ans d'une valeur de 42 millions de dollars avec le club manitobain. L'accord prévoit des rémunérations différentes selon les saisons. En 2019-2020, par exemple, il perçoit 6,5 millions.

5. Nino Niederreiter (4,25 mios)

Nino Niederreiter. (Photo: Keystone)

L’ailier grison de 27 ans connaît une campagne difficile avec les Hurricanes de la Caroline. Relégué sur le troisième trio par l’entraîneur Rod Brind’Amour, il n’a obtenu que 29 points en 67 parties (moyenne: 0,43); une production qui s’apparente à celle qui avait convaincu le Wild du Minnesota de l’échanger en février 2019 (0,5). Son contrat expirera en 2022. Aujourd’hui, la question consiste à savoir si le club basé à Raleigh tentera de trouver un partenaire de danse pour conclure une transaction lors de l'ouverture du marché.

6. Timo Meier (4 mios)

Timo Meier. (Photo: Keystone)

Durant l’été 2019, l’ailier appenzellois de 23 ans s’était entendu sur les bases d’un pacte de quatre ans d’une valeur de 24 millions avec les Sharks de San Jose. Afin de permettre au club californien de respecter les impératifs du plafond salarial, la rémunération du Suisse est progressive: 4 millions les deux premières saisons, 6 la troisième et 10 la dernière. Fort de cette nouvelle entente, le meilleur compteur helvétique sur une saison (66 points en 2018-2019) a quelque peu ralenti: 49 points en 70 parties et un différentiel pas folichon de -22.

7. Kevin Fiala (3,5 mios)

Kevin Fiala. (Photo: Keystone)

Toutes proportions gardées, l’ailier saint-gallois de 23 ans se retrouve un peu dans le même siège que Roman Josi à Nashville: en 2019-2020, il ne touche que 2,5 millions de dollars. Un chiffre qui ne correspond pas à production puisque, avec 54 points en 64 matches, il est le meilleur compteur du Wild du Minnesota. Sa fiche de paie sera augmentée d’un million lors de la prochaine campagne. Après cela, il deviendra joueur autonome avec restrictions et pourra envisager de faire sauter la banque.

8. Elvis Merzlikins (3 mios)

Elvis Merzlikins. (Photo: Keystone)

Le gardien letton à licence suisse de 27 ans avait tremblé pour son poste avant de se profiler comme la carte cachée de la Ligue dès sa première saison. L’ancien rempart de Lugano avait été confronté à la défaite lors de chacun de ses dix premiers matches devant le filet des Blue Jackets de Columbus (dont sept départs) avant d’aligner les performances de vol, les blanchissages (5, record de l’exercice) et de relancer la franchise de l’Ohio dans la course aux play-off. Jeudi, il a naturellement obtenu une nouvelle entente de deux ans d’une valeur de huit millions.

9. Sven Bärtschi (2,4 mios)

Sven Bärtschi. (Photo: Keystone)

L’ailier gauche bernois de 27 ans constitue l’anomalie de ce classement. En 2018, les Canucks de Vancouver lui avaient offert une entente de trois ans d’une valeur de 10 millions. En 2019, le club de Colombie-Britannique l’avait soumis au ballottage avant de le renvoyer à Utica, en American Hockey League. L’ex de Langenthal n’a patiné que six fois en NHL à l’occasion d’un rappel en 2019-2020 tout en percevant l’intégralité de son salaire. Il réclame un échange. Alors que sa rémunération baissera dès le mois d’octobre, sera-t-il sollicité?

10. Dean Kukan (1,3 mio)

Dean Kukan. (Photo: Keystone)

Mine de rien, le défenseur zurichois de 26 ans patine depuis 2015 dans la meilleure ligue du monde avec les Blue Jackets de Columbus. Jamais repêché, il a gravi les échelons pour se rendre indispensable, par son efficacité en zone défensive, dans le collectif de l’entraîneur John Tortorella. Alors qu’il était blessé, le club de l’Ohio lui a consenti une prolongation de contrat de deux ans, qui lui rapportera 1,3 millions en 2020-2021 et 2 millions en 2021-2022.

Et encore…

L’avenir de nombreux joueurs suisses ou titulaires du licence de jeu helvétique demeure incertain. En effet, huit professionnels verront leur contrat arriver à échéance au terme de l’exercice actuel, arrêté depuis le 11 mars.

L’ailier américain Alex Galchenyuk, qui avait donné ses premiers coups de patins à Sierre, touche 4,9 millions de dollars au Wild du Minnesota, mais sa cote tend à subir une décrue.

Alex Galchenyuk. (Photo: Keystone)

Ancien junior de FR Gottéron et de Bienne, l’ailier suédois André Burakovsky empoche 3,25 millions avec l’Avalanche du Colorado et devrait poursuivre l’aventure en Amérique du Nord.

Le défenseur zougois Luca Sbisa, qui a réussi son come-back avec les Jets de Winnipeg, ne devrait pas avoir de difficultés à obtenir un pacte plus lucratif que celui en vigueur cette saison (750’000 dollars).

Il devrait en être de même pour l’arrière zurichois Jonas Siegenthaler, dont le contrat d’entrée avec les Capitals de Washington (750’000) s’apprête à expirer.

Jonas Siegenthaler. (Photo: Keystone)

Cela pourrait être en revanche être plus compliqué pour le défenseur zurichois des Devils du New Jersey Mirco Müller (1,4 million en 2019-2020), qui deviendra joueur autonome avec restrictions.

Et pour l’attaquant soleurois Denis Malgin (750’000), qui demeure un joueur de soutien peu utilisé par les Maple Leafs de Toronto.

A 31 ans, l’arrière bernois Yannick Weber écoule sa dernière année contractuelle avec les Prédateurs de Nashville (700’000). Reviendra-t-il pour une cinquième campagne dans le Tennessee?

Quant au joueur de centre seelandais Gaëtan Haas, qui tente sa première expérience outre-Atlantique avec les Oilers d’Edmonton, il s’interroge sur son avenir, ainsi qu’il a dit au «Journal du Jura». A 28 ans, est-ce mieux d’avoir un gros temps de jeu et des responsabilités en Suisse ou un rôle marginal sur un quatrième trio en NHL?

Emmanuel Favre