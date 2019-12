1. Julien Sprunger, FR Gottéron

208 buts, 516 matches (*statistiques depuis la saison 2009-2010, saison régulière, playoff et playout inclus): sans trop de surprise, le capitaine de FR Gottéron est le joueur le plus habile et le plus régulier de la décennie lorsqu'il est question de faire trembler les filets. Il fêtera ses 34 ans le 4 janvier et n'a marqué qu'un but en 16 sorties cette saison.

2. Damien Brunner, HC Bienne

174 buts, 395 matches: le premier Suisse (depuis Guido Lindemann) a être sacré meilleur compteur du championnat (2012 sous le maillot du EV Zoug) reste l'un des plus purs buteurs du pays, même à 33 ans. A joué pour les Detroit Red Wings et les New Jersey Devils entre septembre 2012 et décembre 2014.

3. Martin Plüss, ex CP Berne

169 buts, 492 matches: l'ancien leader du CP Berne a pris sa retraite sportive en 2017 après un quatrième titre sous le maillot du SCB. Il laisse aussi 169 buts au cours de la décennie en héritage.

4. Dario Bürgler, HC Lugano

168 buts, 536 matches: Dario Bürgler (32 ans) n'est pas le joueur qui vient le plus facilement à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évoquer les meilleurs buteurs du pays, mais l'attaquant du HC Lugano a toujours été régulier devant les filets adverses.

5. Josh Holden, ex EV Zoug

167 buts, 432 matches: l'ex leader du EVZ a lui-aussi pris sa retraite sportive (2018) après avoir fait les beaux jours de Zoug, FR Gottéron et Langnau en LNA. Il est actuellement entraîneur adjoint de l'équipe pro du EVZ.

6. Grégory Hofmann, EV Zoug

167 buts, 520 matches: le Romand du EV Zoug est actuellement le meilleur buteur du pays et pourrait bien être le successeur de Sprunger lors de la prochaine décennie. Il n'a que 27 ans et ses meilleures saisons sont devant lui.

7. Lino Martschini, EV Zoug

163 buts, 428 matches: même si sa carrière en LNA n'a débuté que lors de la saison 2012-2013, le Zougois de 26 ans s'est rapidement imposé comme l'un des plus habiles buteurs du pays. Il a marqué 29 buts la saison dernière, play-off compris.

8. Roman Wick, ZSC Lions

160 buts, 475 matches: la saison prochaine sera la dernière de la carrière de Roman Wick (34 ans). L'artiste des ZSC Lions a toutefois privilégié sa carrière en club en renonçant à jouer avec l'équipe nationale depuis 2014.

9. Reto Suri, HC Lugano

157 buts, 607 matches: depuis 2009-2010, Suri (30 ans) n'a connu que deux saisons à moins de dix buts. Pour le reste, le Zougois a toujours fait preuve de constance, même s'il est avant tout devenu un passeur cette saison, sa première au HC Lugano (1 but, 17 assists).

10. Marc Wieser, HC Davos

153 buts, 594 matches: à 32 ans, l'aîné des frères Wieser ne ralentit pas et n'a surtout pas perdu son sens du but. Il devrait encore inscrire une quinzaine de buts cette saison avec le HC Davos.