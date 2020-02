On ne pouvait imaginer meilleur scénario (victoire 7-3, un festival de hockey), plus belle ambiance ni performance aussi aboutie. Cette victoire ajoulote est avant tout celle du cœur, le triomphe d’une équipe «qui n’avait rien à faire là, mais qui est finalement allée au bout de ses rêves», pour reprendre les mots du coach Gary Sheehan.

Cette victoire en finale, c’est avant tout celle de ces milliers de supporters jurassiens: ils ont déferlé par vagues à Lausanne pour soutenir leurs héros, avant d’y faire un tintamarre et d’y mettre une ambiance à donner la chair de poule durant une soirée tout simplement magique. Leur énergie a rendu cette formation ajoulote invincible.

Toute la romandie est avec vous @HC_Ajoie_off ! https://t.co/s5mA6OPzTR — Jérôme Clément (@jeromeclement95) February 2, 2020

Jamais cette «Vaudoise aréna d’Ajoie», pour reprendre cette fois-ci les mots du speaker jurassien, n’avait été aussi belle, bruyante et festive. «On ne pouvait pas décevoir tous ces gens», a dit le coach, Gary Sheehan. Des frissons, des émotions et des larmes de joie. Tout un canton a été comblé au-delà de ses espérances par une équipe à qui, décidément, plus rien ne pouvait arriver.

Une performance ahurissante

C’était sans aucun doute le plus grand match de l’histoire moderne du HCA, un match qui rentrera à coup sûr dans la légende du sport jurassien.

C’était aussi le triomphe d’hommes à qui l’on ne veut pas donner une chance à l’échelon supérieur: Gary Sheehan pour commencer, coach miracle à qui personne en National League ne pense lorsqu’il est question de trouver un nouvel entraîneur.

Le tour de piste victorieux de Gary Sheehan, coach du @HC_Ajoie_off , vainqueur de la @SwissIceHockey Cup! Le tout, avec les patins s'il vous plaît ! #RTSsport #RTS #Ajoie pic.twitter.com/ljK04Ji32m — RTS Sport (@RTSsport) February 2, 2020

Le duo magique Jonathan Hazen/Philipp-Michaël Devos ensuite, que les clubs de l’élite continuent de scruter d’un air condescendant.

Les deux Québécois, omniprésents, ont mis tout le monde d’accord dimanche en donnant le vertige à la défense grisonne. Le powerplay, dont ils détiennent les clés, a converti en finale cinq de ses six séquences de supériorité numérique!

Autant le dire tout de suite, une telle performance est phénoménale. Mais elle ne doit rien au hasard. Les Jurassiens, contre Lausanne, Zurich et Bienne sur la route de la finale, avaient déjà tourné en bourrique des adversaires de l’élite grâce à l’efficacité ahurissante de leurs unités spéciales.

Quel match, quelle soirée, et quel magnifique vainqueur. «J’en avais rêvé, et c’est arrivé», a dit Thibault Frossard, pur produit du club, auteur d’un but décisif de folie en toute fin de match (53e, 5-3). Une réussite à l’image de la performance du HCA en cette soirée historique: monumentale.

Cyrill Pasche, Lausanne

