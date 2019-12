Une première en 20 ans. Comme le révélait lundi le quotidien fribourgeois «La Liberté», le magasin Chip Sport de Givisiez a été visité entre samedi après-midi et lundi matin. Un énorme coup dur pour l’enseigne spécialiste des fournitures de hockey sur glace, dans une période cruciale au niveau des ventes. D’autres magasins alentour auraient aussi été dévalisés.

Actuellement, l’équipe du magasin et des soutiens se démènent pour compter les pertes, mais aussi trouver un nouveau stock et assurer les ventes possibles. Nous avons joint Benoît Rioux, directeur du magasin, qui a écourté ses vacances pour gérer cette situation de crise.

Pouvez-vous nous raconter ce qu’il s’est passé le week-end dernier ?

Nous avons quitté le commerce samedi à quatre heures, comme d’habitude. Mais lorsque nous sommes revenus lundi matin pour ouvrir, le magasin était sens dessus dessous. Il ne restait plus de cannes. C’était le bordel partout. J’ai beaucoup de patins, de matériel de valeur, mais les cambrioleurs n’ont volé que des cannes senior et intermédiaire. Mais ils ont emporté le stock entier: il ne m’en restait plus aucune le lundi matin. Ils n’ont pas touché aux modèles juniors ou aux cannes de premier prix.

Une partie du matériel a été épargnée. Image: DR.

Vous avez pu trouver une solution pour tout de même répondre à la demande?

Oui bien sûr. Mes fournisseurs m'ont ouvert leurs stocks malgré le fait qu'ils soient en vacances. J’ai pu me réapprovisionner lundi. Moi-même j’étais en vacances, mais je suis revenu pour gérer cette situation. Lundi soir, je suis arrivé à Fribourg vers onze heures. J’avais réussi à avoir le stock nécessaire pour pouvoir ouvrir ce mardi. C’est la première fois en 20 ans de Chip Sport qu’un cambriolage a lieu. Vraiment spécifique en plus. Les cambrioleurs savaient ce qu’ils voulaient.

Pourquoi des cannes de hockey? Cela représente une marchandise spéciale?

Oui, je crois que c’est la seule chose qui se vend facilement dans du matériel de hockey sur glace. En plus, ils ont laissé un modèle de canne premier prix, qui est fait seulement pour la Suisse… C’est sûrement des gens de l’extérieur qui voudront écouler la marchandise hors du marché suisse. En plus, les cannes se transportent facilement.

Vous avez une idée de la somme en jeu?

Entre 700 et 1000 cannes ont été volées, c’est difficile à dire durant cette période de Fêtes. Les cannes qui ont été volées valent au prix catalogue entre 200 et 279 francs la pièce. Le préjudice s’élèvera entre 200’000 et 250'000 francs minimum. Ils ont aussi pris d’autres choses, mais je n’ai pas encore terminé l’inventaire. C’est même pratiquement impossible durant cette période de Fêtes.

Maintenant, comment appréhendez-vous la fin des Fêtes?

Ce matin, c’est clair que l’on ne peut pas dire que c’est drôle. J’ai tout de même eu la chance de pouvoir m’entourer de personnes supplémentaires. Normalement, c’est une belle période, mais actuellement, c’est un peu trouble. Pour un 24 décembre, c’est très compliqué.

Certaines cannes de premiers prix ont été épargnées. Image: DR.