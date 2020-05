Tristan Vauclair (35 ans) sirote une bière suèdoise sur la terrasse du domicile de son frère Geoffrey, dans le Jura. La nouvelle vient tout juste d’être officialisée: il deviendra le nouveau responsable du mouvement junior du HC Delémont-Vallée, où il endossera notamment les casquettes de préparateur physique de la relève delémontaine et celle d’entraîneur des moins de 17 ans (novices).

«C’est une très belle opportunité car c’est je pense quelque chose qui est vraiment fait pour moi, explique Tristan Vauclair. J’ai suivi ces dernières années la formation de personal trainer ainsi que des cours de Jeunesse et Sport sans trop savoir où cela me mènerait. Cette proposition est tombée à pic. Ces dernières années, j’ai souvent donné des conseils aux plus jeunes concernant leur façon de s’entraîner. J’ai senti qu’ils m’écoutaient, et pour ma part c’est quelque chose que j’aimais beaucoup faire.»

Formé au HC Ajoie, le désormais ex attaquant de FR Gottéron, Lugano et GE Servette peut ainsi tourner la page et raccrocher les patins au plus haut niveau après plus de 700 matches et 15 saisons dans l'élite en Ligue nationale. «Il aurait certainement pu jouer une ou deux saisons de plus en National League sans cette crise du coronavirus», affirme son frère Julien, qui a pour sa part pris sa retraite en mars dernier sous le maillot du HC Lugano.

La crise bouleverse ses plans

«En fin de saison, j’avais envie de continuer à jouer, confirme Tristan. J’étais sur le point de resigner un contrat avec Fribourg lorsque cette crise a bouleversé tous les plans. Du jour au lendemain, on m’a signifié que je devrais attendre avant de savoir si j’obtiendrais un contrat ou non avec FR Gottéron. Je n’étais pas prêt à attendre jusqu’à la fin du mois d’août pour être fixé. Il y avait beaucoup trop d’incertitudes. J’étais très déçu de ne pas pouvoir continuer avec FR Gottéron, mais je comprends parfaitement la situation exceptionnelle dans laquelle la plupart des clubs se trouvent aujourd’hui. D’un point de vue familial, retourner dans le Jura, là où j’ai grandi, est aussi une bonne chose. Mon fils est atteint de leucémie et j’espère désormais pouvoir passer davantage de temps à ses côtés.»

Si sa priorité sera d’investir toute son énergie pour la relève, Tristan Vauclair n’exclut pas de rejouer en première ligue avec le HC Delémont, entraîné par l’ancien attaquant du HC Ajoie Michaël Chételat. «S’il me reste du temps et que l’envie est bien là, pourquoi. Mais rejouer n’est pas ma priorité», reconnaît Tristan Vauclair.

Plus de 700 matches

Après Geoffrey Vauclair, qui a pris sa retraite en 2014, puis Julien en début d’année après 20 années sous le maillot du HC Lugano, Tristan devient donc le troisième hockeyeur de la fratrie à mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau. «J’ai été le premier à raccrocher et j’ai toujours dit à mes frères qu’il y a une vie après le hockey, philosophe Geoffrey Vauclair, 43 ans. A Delémont, Tristan pourra transmettre tout le savoir qu’il a accumulé au cours de sa grande carrière. Je lui tire un grand coup de chapeau. Il a fait son chemin tout seul et il a eu beaucoup d’obstacles à surmonter.»

Pour Julien Vauclair (40 ans), son frère Tristan est celui qui a eu le plus de mérite. «Il a souvent été dans l’ombre de Geoffrey et de moi-même et il a dû beaucoup plus cravacher que nous pour y arriver. Il a réalisé une carrière incroyable», souligne le double champion de Suisse avec Lugano en 1999 (en compagnie de Geoffrey) et 2006.

Seul regret maintenant que la dynastie des Vauclair a tiré sa révérence au plus haut niveau, les trois frères originaires de Courtemaîche n’ont jamais eu l’occasion de jouer ensemble dans le même club.

Cyrill Pasche