Pour cet 21e épisode, nous effectuons un petit détour dans la capitale, puisque nous avons eu le privilège de nous entretenir avec une figure emblématique du CP Berne: Tristan Scherwey.

Avec le quintuple champion de Suisse et vice-champion du monde en 2018, nous sommes revenus sur ses débuts avec le SCB, sur son image de «bad boy» avec des charges pas toujours régulières et sa transformation au fil des années jusqu'à devenir le joueur le plus populaire de National League.

