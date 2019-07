La routine pour Tristan Vauclair ???????? pic.twitter.com/Pp46qMzD9O — Fribourg-Gottéron (@FrGotteron) July 8, 2019

La préparation estivale, c'est toujours un passage clé de la saison. Celui par lequel on espère éviter une avalanche de blessures durant une saison de hockey sur glace qui s'annonce longue et chargée en termes de matches. Alors que beaucoup de gens commencent seulement à partir en vacances, les joueurs de National League ont déjà terminé les leurs et ont repris le chemin de l'entraînement.

C'est le cas à Fribourg-Gottéron aussi. Le club était d'ailleurs ravi de le montrer cette semaine avec une petite vidéo tournée à la salle de sport. On y voit l'attaquant Tristan Vauclair (34 ans) s'adonner à une petite séance de musculation intensive, en équilibre entre deux boîtes à exercices pliométriques en bois. De quoi consolider les bras et toute une panoplie de muscles du haut du corps. Ça a presque l'air facile, hein? En tout cas, si les tirs de Vauclair font mal aux gardiens adverses cette saison, on saura pourquoi!