La dernière fois que ces deux -là s’étaient rencontrés, l’Ours avait été méchamment fessé. A la BCF Arena, Fribourg s’était imposé 5 à 1, sa deuxième victoire consécutive contre son meilleur ennemi. Une véritable humilation qui avait poussé les dirigeants de la capitale à engager un nouveau gardien, le Finlandais Tomi Karhunen.

Avec ce nouveau portier dans la cage, beaucoup de choses ont changé sur la glace. Les hommes de Jalunen n’ont perdu qu’une fois. Et encore, c’était aux tirs au but face à Davos. Depuis, le champion a retrouvé des couleurs, avec donc un troisième succès d’affilée, contre un troisième club romand, après ceux obtenus à Genève et Lausanne.

Ce derby des Zähringen entre deux formations en forme promettait des étincelles. Mais au niveau des émotions, il faudra repasser. Pour le jeu aussi, on s’attendait à beaucoup mieux. Berne a dû tout d’abord avoir recours à deux situations spéciales pour tromper l’excellent Reto Berra.

Une fois par l’inévitable Mark Arcobello (8e) qui a réussi à loger la rondelle entre les jambes du portier de Saint-Léonard. Et une seconde grâce à ce diable de Thomas Ruefenacht, laissé seul devant lui. Entre ces deux réussites, c’est plutôt le visiteur qui s’était créé les plus belles occasions, prenant même un léger ascendant à mi-match, avec également deux beaux buts signés Ryan Gunderson (17e) et Daniel Brodin (30e).

Après deux tiers pour rien ou presque, la partie s’est finalement jouée dans la dernière période. Après un magnifique arrêt de Berra devant Praplan (47e), Simon Moser a enfin permis au public de la PostFinance Arena de jubiler avant que Tristan Scherwey ne marque dans la cage vide.

En attendant mieux, Berne a retrouvé goût à la victoire et se rapproche de la barre. Avec un bon gardien c’est plus facile. Mais Fribourg l'a longtemps contrarié. Berne - Fribourg Gottéron 4-2 (1-1 1-1 2-0)

PostFinance Arena, 16461 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig; Kaderli, Cattaneo.

Buts: 8e Arcobello (Untersander, Ebbett/5 c 4) 1-0, 17e Gunderson (Desharnais, Mottet) 1-1, 30e Brodin (Walser, Abplanalp) 1-2, 36e Ruefenacht (Ebbett, Arcobello/5 c 4) 2-2, 50e Moser (Untersander, Arcobello) 3-2, 60e Scherwey (cage vide/6 c 5) 4-2.

Berne: Karhunen; Andersson, B. Gerber; Untersander, Henauer; Burren, Blum; C. Gerber; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Sciaroni, Ebett, Scherwey; Praplan, Mursak, Kämpf; Berger, Heim, Spiller; J. Gerber. Coach: Kari Jalunen.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Chavaillaz, Abplanalp; Kamerzin, Furrer; Marti; Brodin, Bykov, Stalberg; Rossi, Walser, Marchon; Sprunger, Desharnais, Mottet; Schmid, Schmutz, Vauclair; Lauper. Coach: Christian Dubé.

Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron.

Notes: Berne sans Krueger, Grassi, Bieber, Pestoni (blessés), Schlegel ni MacDonald (surnuméraires). Fribourg Gottéron sans Forrer (blessé), Lhotak ni Gähler (surnuméraires).

Hockey