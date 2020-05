Afin de concrétiser son ambition d’être un candidat régulier aux premiers rôles dans le hockey suisse, et de construire son avenir dans un monde du sport et des spectacles en mutation, le Lausanne Hockey Club SA s’est assuré le soutien d’investisseurs basés dans le canton de Vaud, qui lui apportent une stabilité à long terme. Cet engagement fondamental est d’autant plus précieux en cette période d’incertitudes.

La nouvelle équipe d’investisseurs est composée de Petr Svoboda, Zdenek Bakala et Gregory Finger. Aucun des actionnaires ne détient une majorité de contrôle. Petr Svoboda assumera le rôle de Directeur des opérations hockey et supervisera le développement de la première équipe du Lausanne Hockey Club et des activités qui lui sont liées. Craig McTavish est confirmé au poste de coach principal. Les autres annonces liées à la formation de l’équipe pour la saison 2020-2021 seront communiquées prochainement. Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes, au niveau régional.

Patrick de Preux, président du Conseil d’administration, et Sacha Weibel, directeur général (CEO) et administrateur, continuent d’assumer leurs fonctions. Sous la direction de Sacha Weibel, l’équipe de management examinera toutes les options pour maximiser les opportunités commerciales et assurer la viabilité à long terme de l’entreprise.

Svoboda, un grand nom du hockey

Petr Svoboda (1966), de nationalité tchèque et canadienne, est une légende du hockey. Ancien défenseur, il a joué 17 saisons en NHL pour les Canadiens de Montréal, les Sabres de Buffalo, les Flyers de Philadelphie et les Lightning de Tampa Bay. Il a été le premier Tchèque à disputer plus de 1000 matches dans la plus grande ligue du monde, remportant la Coupe Stanley avec les Canadiens en 1986. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 au Japon, où il a remporté la médaille d'or en marquant le but gagnant contre la Russie.

Petr Svoboda apportera au Lausanne Hockey Club sa connaissance intime du hockey mondial dans lequel il a continué d’être actif depuis sa retraite sportive. «Malgré les défis auxquels le sport et les sites sportifs sont confrontés dans toute l'Europe, nous voyons un potentiel énorme dans un Lausanne HC bien géré. Avec une équipe solide et une infrastructure moderne, nous nous engageons à développer une entreprise solide, professionnelle et financièrement viable. Nous sommes tous très heureux d'avoir l'occasion de travailler avec l'exceptionnelle communauté du hockey de Lausanne dans les années à venir, et impatients que la nouvelle saison commence.»

Bakala, déjà actif dans le cyclisme

Zdenek Bakala (1961), est un investisseur financier tchéco-américain actif dans le domaine immobilier et des médias. Il est passionné par le sport de haut niveau et possède la célèbre équipe belge de cyclisme de classe mondiale Deceuninck-Quick Step. Il a également fondé le Centre d'entraînement et de soutien du sport d'élite de l'université de Louvain pour soutenir le développement des jeunes athlètes.

Par son mécénat, Zdenek encourage le développement d'une société démocratique, de l’éducation et de médias libres. Depuis dix ans, il vit avec sa famille dans le canton de Vaud. «C'est une période difficile pour toutes les entreprises, et notamment pour le sport professionnel. Cependant, grâce à une gestion solide et à une volonté de développer régulièrement l'entreprise sur le long terme, le LHC a un grand avenir devant lui.»

Finger, amoureux du club

Gregory Finger (1966), de nationalité suisse, américaine et russe, résident vaudois. Investisseur pionnier des technologies de l’information et du web, domaine dans lequel il a créé et financé de nombreuses sociétés en trente ans d’activité, Gregory Finger vit dans la région lausannoise depuis près de vingt ans. Passionné de hockey sur glace, il s’est rapproché du LHC voici deux ans en s’engageant au sein du Club du Président. «Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour moi un honneur de pouvoir aujourd’hui contribuer à son développement.»

Patrick de Preux, président du LHC, se félicite de cette afflux de sang neuf: «Cette nouvelle composition de notre actionnariat, à laquelle notre directeur général Sacha Weibel et le conseil d’administration ont travaillé de concert, est une excellente nouvelle. Nous avons avec nous des gens compétents et investis, proches du club, qui ont montré la force de leur engagement en nous rejoignant dans une période particulièrement difficile pour le monde du sport, et nous leur en sommes très reconnaissants. Nos structures vont permettre à notre club de poursuivre son développement, autant avec sa première équipe et son mouvement juniors que dans ses activités de restauration et de spectacles.»