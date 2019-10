Trois Suisses ont signé un but à l’occasion des onze matches du championnat de NHL qui figuraient au calendrier dans la nuit de samedi à dimanche.

A Nashville, lors du duel entre les Predators et les Florida Panthers (2-3 tab), 50% des goals inscrits dans le temps régulier ont été estampillés du label helvétique. Denis Malgin, l’attaquant soleurois de la franchise floridienne, a ouvert le score à la 34e minute en avantage numérique et ainsi obtenu son deuxième but de la campagne.

Denis Malgin (2) puts one in the net on the power play to open the scoring for Florida!#FLAPanthers pic.twitter.com/xrcxTBRHdF — HD365 (@HockeyDaily365) October 20, 2019

Roman Josi, le défenseur bernois du club du Tennessee, a réduit la marque à la 50e minute (1-2) pour allumer une troisième fois la lampe en 2019-2020 d’un puissant tir frappé de la ligne bleue.

A San Jose, l’ailier appenzellois Timo Meier a marqué en power-play le premier but des San Sharks Sharks, battus 3-4 par les surprenants Sabres de l’entraîneur canado-suisse Ralph Krueger.

Au classement, Buffalo domine la Conférence Est avec une collecte de 15 points en 9 matches dans une ligue où une victoire est récompensée par deux unités.

De retour dans l’alignement des Columbus Blue Jackets, le défenseur zurichois Dean Kukan (15’07'' de temps de jeu) a été confronté à la défaite contre les New York Islanders (2-3 ap).

Le choc de la nuit a souri aux Toronto Maple Leafs, qui ont eu le meilleur sur les Boston Bruins grâce à une réussite du défenseur Morgan Rielly dans le temps supplémentaire (4-3).

Quant au Canadien de Montréal, il a enregistré un deuxième succès de la saison face aux vainqueurs de la Coupe Stanley 2019 (2-5). À St.Louis, alors qu’il y avait 1-1, le match a basculé à la 7e seconde du tiers médian suite à une bourde du gardien Jake Allen, qui a donné un but facile à Brendan Gallagher.

Brendan Gallagher (4) fools Jake Allen with a sneaky shot to start off the second!#GoHabsGo pic.twitter.com/IwgdhMebkE — HD365 (@HockeyDaily365) October 19, 2019

Les Habs ont ajouté deux goals dans la foulée avant de gérer leur fin de rencontre.