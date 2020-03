Au lendemain d’un match difficile (différentiel de -4 dans le revers 7-3 à Los Angeles), Kevin Fiala a rebondi dans la nuit de dimanche à lundi alors que sept parties figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Au Honda Center d’Anaheim, où Minnesota s’est imposé 4-5 dans la prolongation contre les Ducks, l’ailier saint-gallois du Wild Kevin Fiala a été récompensé de la deuxième étoile après avoir allumé à deux fois la lampe.

En avantage numérique, il a d’abord signé le 1-2 à la 14e minute en exploitant un service de Zach Parise.

With a shot like that, there's no question why Kevin Fiala has been on ????. pic.twitter.com/2wE7d3Hygh