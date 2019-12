Kevin Fiala est en pleine confiance. L’attaquant saint-gallois de 23 ans l’a encore prouvé dimanche avec un match solide en faveur de Minnesota. Le Wild s’est imposé à domicile aux tirs aux buts (3-2 tab). Fiala a griffé la glace durant 17’07’’, tirant huit fois au but et faisant même trembler les filets. C’est lui qui a astucieusement dévié un centre de Mikko Koivu pour ouvrir le score peu après la moitié du match.

Kevin Fiala opens the scoring up for the Wild on the power play!#MNWild pic.twitter.com/IVdJuhSRB2