Enzo Corvi est un joueur qui pèse dans l'attaque du HC Davos. L'international suisse de 26 ans a montré ce week-end qu'il avait aussi le sens du spectacle ajouté à celui du but. Face au HC Thurgovie, en petite finale de la Bodensee Cup, un tournoi amical disputé à Kreuzlingen (TG), Corvi a inscrit un magnifique but. Ayant récupéré le puck devant la cage adverse, l'attaquant a réalisé un parfait «airhook» - une manœuvre consistant à surélever le puck sur la palette de sa crosse pour le «déposer» à l'endroit souhaité dans le but - pour tromper le gardien.

Le HCD s'est fait plaisir dans ce match face à l'équipe thurgovienne de Swiss League, par ailleurs privée de plusieurs éléments. Les Grisons l'ont emporté 7-0. Une façon de se consoler d'avoir perdu la veille aux tirs aux buts face aux Schwenninger Wild Wings, formation allemande de DEL, ainsi que d'avoir été dominés 4-1 une semaine plutôt à Sursee (LU) par les Tchèques du HC Vitkovice Ridera, pour leur première rencontre d'avant-saison.

Mardi, la formation dirigée par Christian Wolhwend poursuivra sa préparation avec un match à Zuchwil (SO) contre les Kazakhs du HK Barys Astana. Ensuite viendra la Mercedes Benz Cup dès vendredi à Nuremberg.