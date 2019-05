Maxime Lagacé, le gardien des Chicago Wolves, a été crédité d’un but lors d’un match de play-off du championnat d’American Hockey League disputé dans le nuit de samedi à dimanche.

Le portier québécois, qui appartient aux Vegas Golden Knights et qui a disputé 17 matches de NHL avec la franchise du Nevada, est devenu le premier gardien à allumer la lampe dans l’histoire des séries éliminatoire d’AHL.

You don't see this every year. Feel badly for the young man, but...#LastTeamStanding #CHIvsSD pic.twitter.com/zS1pLuxF68