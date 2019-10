Timo Meier (23 ans) a inscrit son premier but de la saison 2019-2020 dans la nuit de dimanche à lundi alors que trois matches du championnat de NHL figuraient au calendrier. A la 4e minute, l’ailier appenzellois a ouvert le score pour les San Jose Sharks qui ont battu les Calgary Flames en Californie (3-1). L’international suisse, qui se trouvait devant le filet défendu par Cam Talbot, a redirigé dans la cage une passe de l’ex-Genevois Logan Couture avec son patin gauche.

Les autres duels ont souri aux Pittsburgh Penguins et aux Vegas Golden Knights. Sidney Crosby et ses coéquipier ont dominé les Jets à Winnipeg (2-7) grâce notamment à des doublés des attaquants Sam Lafferty et Zach Aston-Reese. Le club du Nevada, lui, s’est imposé à Los Angeles face aux Kings (2-5). Récompensé par la première étoile, le joueur de centre Paul Stastny a obtenu deux goals et autant d’assists.