Cela faisait plusieurs semaines que le dossier intitulé «centre étranger» était sur le haut de la pile de Chris McSorley. Selon nos informations, le directeur sportif des Aigles a mis le stylo à la main du Canadien Eric Fehr (33 ans). L'homme possède un C.V. pour le moins impressionnant avec plus de 650 matches de NHL (221 points) et, surtout, une Coupe Stanley remportée en 2016 avec les Pittsburgh Penguins. Cette saison-là, il avait disputé 23 rencontres de play-off avec les «Pens».

Centre naturel, Eric Fehr peut également joueur sur une des ailes. Mais son gabarit (1,93m pour 94 kilos) fait de lui un joueur évoluant avec davantage d'aisance au centre. Droitier, il remplit également un des souhaits principaux de Parick Emond, le nouvel entraîneur des Aigles. Contacté, Chris McSorley n'a pas souhaité confirmer notre information.

S'adaptera-t-il au jeu européen après avoir évolué durant la quasi totalité de sa carrière en Amérique du Nord? Son bref passage en Finlande (HPK) lors du lock-out en 2012 tend à l'indiquer. Il a en effet totalisé 25 points (13 buts) en seulement 21 matches. Tout au long de sa carrière, il a gagné un total de plus de 17 millions de dollars entre ses différentes contrats à Washington, Winnipeg, Pittsburgh, Toronto, San Jose et Minnesota. Ces dernières années, il a vu ses aptitudes défensives être le plus souvent utilisées au sein de ses différentes équipes, notamment à San Jose lors de l'exercice 2017-2018.

La venue d'Eric Fehr à Genève est encore momentanément sujette à caution car le joueur est au bénéfice d'une clause pour évoluer en NHL la saison prochaine. Cette dernière expirera ces prochains jours.