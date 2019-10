On peut voir les choses du bon côté et se dire qu’il y a des défaites salutaires, celles qui remettent les idées en place et évitent de sombrer dans la suffisance à moyen ou long terme. Espérons pour les Biennois que celle de mardi à Rapperswil est à classer dans cette catégorie, et gageons que la troupe d’Antti Törmänen, avec son vécu et la qualité de l’effectif, aura vite fait de tourner la page.

Reste que le naufrage collectif vécu mardi par les Biennois en fin de match a été spectaculaire: quatre buts encaissés (le dernier dans la cage vide) en moins de dix minutes – entre la 52e et la 60e – alors qu’ils menaient pourtant 0-3 depuis le début de la deuxième période (21e). Tout est certes allé de travers pour eux, mais il faut aussi accorder du crédit à Rapperswil: les Saint-Gallois, après avoir patiné dans le vide durant plus de la moitié de la soirée, se sont accrochés à la moindre lueur d’espoir et ont fini par renverser la vapeur avec panache, à l’image du spectaculaire but gagnant signé Kevin Clark d'un tir à bout portant entre ses jambes (56e, 4-3).

En mode économique

Pour le premier des quatre matches qui l’attendent jusqu’à mardi prochain, le HC Bienne avait ainsi choisi d’enclencher le mode économique et espérait s’en sortir à bon compte en tablant sur une performance minimaliste. Difficile à vrai dire de blâmer l’approche des Seelandais au vu du programme qui les attend, d’autant plus qu’ils étaient encore privés mardi de quatre titulaires en attaque.

L’avantage pour eux désormais est qu’ils n’auront pas le temps de disserter trop longtemps sur cette fin de match en queue de poisson à Rapperswil. Vendredi, le grand rival cantonal, le CP Berne, se déplace à la Tissot Arena. Bienne enchaînera ensuite avec un déplacement à Langnau lundi, puis recevra les ZSC Lions le lendemain. Avec les idées bien en place cette fois-ci?

Rapperswil – Bienne 5-3 (0-2 1-1 4-0)

St. Galler Kantonalbank Arena. 3341 spectateurs. Arbitres: MM. Dipietro, Müller, Progin et Cattaneo.

Buts: 1e (0’32) Rajala (Pouliot) 0-1, 6e Hügli (penalty) 0-2, 21e (20’20) Pouliot (Rathgeb) 0-3, 37e Clark (Hächler) 1-3, 52e Rowe (S. Forrer) 2-3, 55e Egli (Randegger) 3-3, 56e Clark (Wellmann/ 5 c 4) 4-3, 60e Vukovic (Dufner/ 5 c 6, cage vide) 5-3.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Antonietti, Schmuckli; Wellmann, Dünner, Kristo; Clark, Rowe, Simek; Mosimann, Schlagenhauf, S. Forrer; Hüsler, Ness, Casutt. Entraîneur: Tomlinson.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Moser, Kreis; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Schneider, Fuchs, Tschantré; Riat, Neuenschwander, Kessler; Ulmer, Tanner, Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Rapperswil sans Profico, Schweri (blessés), Gähler, Spiller (surnuméraires) ni Rehak (Swiss League). Bienne sans Brunner, Gustafsson, Lüthi (blessés), Cunti, Kohler (malades), Künzle (suspendu) ni Karaffa (surnuméraire). Blessé suite à une charge de Wüest en première période (3e), Antonietti ne réapparaît plus. But de Dünner annulé suite à une obstruction préalable sur le gardien (29e). Hiller retient un penalty de Kristo (32e). Tir sur le poteau : Dufner (46e). Temps mort demandé par Bienne (35e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’49 à 59’14).

Pénalités: 2 x 2’ contre Rapperswil, 5 x 2’ + 1 x 10’ (Wüest) contre Bienne.