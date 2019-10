Alors que deux matches figuraient au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de lundi à mardi, un seul Suisse a chaussé ses patins.

Vingt-quatre heures après avoir savouré une probante victoire à Calgary (2-6), Denis Malgin a vécu une désillusion à Vancouver où les Florida Panthers se sont inclinés 7-2. Menée 3-0 après six minutes et 5-1 à la première pause, l’équipe floridienne n’a jamais fait illusion au Rogers Arena contre la jeune formation de l’Ouest canadien emmenée par un Elias Pettersson en feu (trois assists). L’attaquant soleurois a patiné durant 13’33'', passé deux minutes au cachot et terminé la rencontre sur un différentiel de -2.

Dans leur KeyBank Center, les Buffalo Sabres ne sont pas parvenus gérer un avantage de deux buts procuré après douze minutes contre les Coyotes. Les visiteurs venus du désert de l’Arizona se sont imposés 2-3 aux tirs aux buts grâce à un essai transformé par Nick Schmaltz.

Avec cette quête d’une unité, le club entraîné par le Canado-Suisse Ralph Krueger consolide sa première place dans la Conférence Est (13 matches, 20 points) devant les Boston Bruins (11 matches, 18 points).